Des inondations dans l'Hérault (illustration) — LODI Franck/SIPA

Météo France a placé les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales en vigilance orange pour des orages, et des risques d’inondations. L’Andorre est également concernée par le dispositif. Le début de l'événement météorologique est annoncé mardi à 8 h, et devrait se terminer mercredi à 7 h.

Selon le bulletin émis à 16 h ce lundi, un épisode méditerranéen pluvio-orageux marqué est attendu. « Des pluies faibles traverseront le Languedoc-Roussillon ce [lundi] soir et cette nuit. L’épisode pluvio-orageux intense débutera mardi matin sur les Pyrénées et au large des côtes, puis concernera dans la matinée les trois départements », indiquent les services de Météo France. Les orages attendus seront localement violents, « s’organisant parfois en ligne ou peu mobiles, générant alors de forts cumuls de pluie de l’ordre de 30 à 50 mm en peu de temps, 50 à 100 mm en quelques heures. »

Des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont également attendues. Un nouvel épisode pluvieux intense est ensuite attendu sur ces mêmes départements dans la nuit de mardi à mercredi. « Les cumuls prévus sur l’ensemble de l’épisode sont de l’ordre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm, voire ponctuellement davantage », poursuit le bulletin émis par Météo France. Les pluies devraient s’estomper mercredi.