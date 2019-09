La carte réalisée par l'office de tourisme de Montpellier qui réunit les lieux de tournage d'Un si grand soleil — N. Bonzom / Maxele Presse

A Montpellier, les curieux sont nombreux à demander des renseignements sur « Un si grand soleil », la série de France 2, tournée dans le coin depuis plus d’un an.

Une carte des lieux de tournage a été créée à l’office de tourisme.

A la Grande-Motte, les touristes sont nombreux à chercher la paillote de la série.

A Sète, Demain nous appartient booste le tourisme depuis plus de deux ans : le petit train sillonne les lieux de tournage de la série de TF1, et la boutique officielle ne désemplit pas. A Montpellier, c’est Un si grand soleil qui fait recette. A l’office de tourisme, les curieux sont nombreux à glaner des renseignements sur le feuilleton quotidien de France 2, tourné dans le coin depuis plus d’un an.

« Beaucoup de personnes nous demandent où ont été tournées les scènes, et veulent voir les endroits qu’ils ont vus à la télévision et qu’ils ont trouvés superbes, confie Jean-Luc Cousquer, élu et président de l’office du tourisme. C’est notamment le cas du quartier de la faculté de médecine, le zoo, des Arceaux… Chaque soir, plusieurs millions de téléspectateurs sont fidèles à cette série, d’un point de vue communication, c’est gigantesque. C’est une promotion que nous ne pourrions pas nous payer seuls. »

Une carte des lieux de tournage

« Tout ce qui concourt à produire de l’image de destinations touristiques, par définition, encourage une communication facile et gratuite, c’est un vrai plus », confirme Jean Pinard, le directeur général du Comité régional du tourisme d’Occitanie.

S’il est pour l’instant difficile de quantifier les retombées financières réelles, la demande est si forte que l’office de tourisme de Montpellier a réalisé une carte, disponible gratuitement, qui présente les lieux de tournage. Les fans peuvent ainsi découvrir la ville à travers leur feuilleton préféré : le palais de Justice, qui abrite le bureau de la juge Alphand, la place royale du Peyrou, où se sont rencontrés pour la première fois Léa et Théo, le Jardin des plantes, où Bilal et Simon se voyaient en cachette, les quais du Verdanson, où Dylan vient s’adonner au graffiti, le skatepark de Grammont, spot favori d’Inès, ou le zoo de Lunaret, où travaille Alice.

« Ils cherchent les lieux de tournage »

La carte propose aussi d’aller se balader du côté de la Grande-Motte, où se trouve la paillote de Virgile et Sofia. « Il y a de plus en plus de personnes qui nous interrogent sur la série, ils cherchent les lieux du tournage, notamment la paillote, confie Laurent, à l’accueil de l’office de tourisme de la station balnéaire. Ils veulent qu’on leur indique les prises de vue emblématiques de la Grande-Motte, que montre Un si grand soleil. »

A l’aéroport de Montpellier, un show-room sur l’univers de la série, avec les épisodes en avant-première, créé au printemps dernier, accueille même les nouveaux arrivants dans l’aérogare. Petit à petit, le secteur du tourisme adapte son offre à la série de France 2. Il ne manque plus qu’une boutique officielle, avec mugs, sacs et tee-shirts.