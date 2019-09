Au Z Event, à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

A Montpellier,​ depuis vendredi soir, une cinquantaine de streamers ont usé de leurs pouces et donné de la voix pour la troisième édition du Z Event, un marathon caritatif, au profit de l'institut Pasteur.

En 2018, plus d’un million d’euros avait été amassé pour Médecins sans frontières. Cette année, plus de 3,5 millions d'euros ont été levés grâce à l'opération.

Cette année, deux stars de Youtube, récemment converties au streaming, ont rejoint l’événement : Squeezie, et le Joueur du grenier.

« Et 1.000 euros de plus ! » Sur les écrans, les compteurs s’emballent. Cette année encore, les dons affluent, au Z Event. A Montpellier,​ de vendredi à dimanche, tard dans la nuit, une cinquantaine de streamers ont usé de leurs pouces et donné de la voix pour la troisième édition de ce marathon caritatif, au profit des actions de l'institut Pasteur.

Pendant plus de deux jours, la crème des gamers, venue des quatre coins de France, s'est adonnée en direct sur leurs chaînes à des standards du jeu vidéo, Super Smash Bros Ultimate, Minecraft, League of legends ou Trackmania. D’autres ont poussé la chansonnette, fabriqué des engins en Lego ou se sont affrontés dans des combats de sumos.

« C’est un événement qui permet de joindre l’utile à l’agréable, souligne Dach, qui a créé ce marathon du jeu vidéo en 2017, dans un garage, avec le célèbre animateur montpelliérain Zerator. On se retrouve entre potes, on passe un bon moment tous ensemble le temps d’un week-end, et on soutient une cause. »

En 2016 déjà, un an avant la création du Z Event, les streameurs s’étaient mobilisés autour de Zerator, dans le cadre du projet Avengers, engrangeant 170.000 euros pour l’ONG Save the children. L’année suivante, en 2017, réunis pour la première fois autour de la bannière Z Event, la communauté avait amassé 500.000 euros pour les victimes de l’ouragan Irma. En 2018, Zerator, Dach et leurs potes doublent la cagnotte. Plus d’un million d’euros avait été amassé pour Médecins sans frontières.

Cette année, deux stars de Youtube, récemment converties au streaming, ont rejoint l’événement : Squeezie, et le Joueur du grenier. « La communauté du streaming est formidable, quand on voit les élans de solidarité qu’elle est capable de susciter, ça donne vraiment envie d’être là », confie ce dernier, qui a fait tester à ses camarades quelques pépites du jeu vidéo, comme Tintin au Tibet ou Ecco the dolphin.

Au Z Event, les plus courageux n’ont dormi que quelques heures ce week-end. « Comme tout le monde se sollicite, qu’il y a beaucoup d’adrénaline, de joie, on ne ressent pas vraiment la fatigue, sourit Jeel, une streameuse qui participe à l’événement depuis trois ans. On dort un peu, et puis ça repart. » Le marathon a pris fin à 1 h dans la nuit de dimanche à lundi, après plus de 54 h de streaming. Le compteur avait alors dépassé les 3,5 millions d'euros. De quoi rentrer dans l'Histoire.

Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019 !https://t.co/MlbC69uOs8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2019