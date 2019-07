Le violent incendie de Montbazin a mobilisé plus de 200 pompiers ce mardi soir — @SDIS34/Twitter

Un violent incendie ce mardi soir à Montbazin, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Montpellier. Alors que les flammes ravageaient 480 hectares de broussailles et de cultures dans le Gard au même moment, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui a parcouru près de 40 hectares dans l'Hérault. Ils étaient plus de 200 à avoir été envoyés sur place, selon les informations de France Bleu.

Le feu a été vivement attisé par des vents forts, et les six groupes d’intervention ont été ralentis dans leur travail à cause de la nuit, qui empêche le recours aux moyens aériens. Malgré tout, les 200 pompiers ont réussi à protéger une trentaine d’habitations menacées par l’incendie, tandis que quatre maisons ont été brûlées près de l’étang de Thau.

🔴[#Intervention] Les #SapeursPompiers @SDIS34 interviennent commune de Montbazin sur la D2 pour un incendie de garrigue + de 140 pompiers mobilisés Attention ⚠️ aux véhicules en transit Ne gênez pas les #Secours #Vigilance pic.twitter.com/RHynYvyVae — Pompiers 34 (@SDIS34) July 30, 2019

Dans le cours de la soirée, plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées, et aucun blessé n’est à déplorer. Même si l’incendie a été maîtrisé pendant la nuit, une trentaine de pompiers sont restés sur place afin d’assurer la surveillance ce mercredi matin.