Une dégustation au sommet de l'Arc de Triomphe, à Montpellier — Bruno Martinez / truculentphotographie.com

L’office de tourisme de Montpellier a mis en place des tas de visites guidées insolites, qui permettent de découvrir la ville autrement.

On peut grimper sur les plus hauts sommets de la ville, déguster du vin sur l’Arc de Triomphe, pénétrer dans les hôtels particuliers ou faire un escape game géant.

Déambuler dans l’Ecusson un plan à la main ou grimper dans le petit train​ électrique, c’est pas mal pour découvrir Montpellier... Mais cet été, l’office de tourisme déploie une série de visites guidées qui sortent des sentiers battus. Tour d’horizon des façons les plus insolites de visiter les pépites de la capitale héraultaise.

Montpellier vu d’en haut

Non, ce n’est pas en hélicoptère que l’office de tourisme propose de (re) découvrir Montpellier, mais les sommets les plus hauts de la ville. En six jours, cette visite à vous filer le vertige invite les curieux à se hisser tout en haut de l’Arc de Triomphe, de la cathédrale Saint-Pierre, du balcon de l’Opéra Comédie, de la tour de la Babote, de l’Arbre blanc et de l’hôtel Belaroïa. Attention, pour la plupart de ces visites, des marches (jusqu’à 200 pour la cathédrale !) sont à prévoir. Mais ça vaut (vraiment le coup d’œil).

Montpellier intime

Le centre-ville de Montpellier regorge de prestigieux hôtels particuliers, qui ont été érigés du Moyen-Âge au XIXe siècle, dont l’office de tourisme propose de découvrir les cours, toutes bien cachées derrière de grandes portes énigmatiques…

Montpellier un verre à la main

Les vignerons du Pic Saint-Loup, des Grès de Montpellier et de l’AOC Languedoc proposent une dégustation sur l’Arc de Triomphe. Gare à la marche en redescendant.

Montpellier à l’ancienne

L’office de tourisme propose des visites pour évoquer le Montpellier d’antan : une balade théâtralisée sur la cité médiévale, une autre sur l’époque napoléonienne, ou des représentations du Médecin malgré lui et de l’Avare de Molière, pour découvrir autrement le prestigieux bâtiment historique de la faculté de médecine.

Montpellier en s’amusant

Plusieurs dispositifs proposent aux visiteurs de découvrir la ville autrement, à travers des jeux : un parcours pour les enfants, guidés par un livret, un cache-cache sur les traces du peintre Frédéric Bazille, ou un escape game géant, via l’application Atlantide, qui entraîne les apprentis enquêteurs dans l’histoire de Montpellier.

Montpellier secret

L’office de tourisme invite les curieux à pénétrer dans des lieux habituellement interdits aux visiteurs : dans les zones inaccessibles de l’aéroport, dans les coulisses de l’Opéra Comédie, dans des ateliers de luthiers ou dans le très secret Jardin de la Reine, l’ancien repère de Marie de Montpellier, un lieu idéal pour se mettre à l’ombre.

Dates des visites guidées, tarifs et réservations : montpellier-tourisme.fr.