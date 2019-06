Pour se rafraîchir, certains se rapprochent des fontaines à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

L’Hérault est l’un des départements placés en vigilance rouge ce vendredi.

On attend jusqu’à 45°C à l’intérieur des terres, 40°C dans le centre de Montpellier.

Parmi les mesures mises en place, la fermeture de certaines écoles et l’abaissement de la vitesse sur les routes du département.

Météo France a placé quatre départements du sud de la France en alerte rouge, en raison de la canicule : le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l’Hérault. La vigilance maximale entre en vigueur ce vendredi à 10 heures, jusqu’à samedi à 6 heures. Dans le département Hérault, on attend entre 42 et 45°C ce vendredi à l’intérieur des terres, et 40°C, voire plus, dans le centre-ville de Montpellier. Cette première en France s’accompagne d’une série de mesures de précaution, afin de faire face à ce pic de chaleur exceptionnel. La préfecture, qui a activé une cellule de crise, recommande à toute la population de ne pas sortir, si possible, aux heures les plus chaudes.

🥵🔸[#Canicule]

Vous devez effectuer un trajet en voiture ? Quelques conseils à appliquer en période de #canicule.

Restez informés de la situation dans l'#Hérault ici : https://t.co/nQYa7tEeqz pic.twitter.com/Io9oPaosG1 — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) June 27, 2019

Les écoles de Montpellier fermées

En ce qui concerne les plus jeunes, qui devaient aller à la crèche, à l’école ou au collège, l’académie de Montpellier conseille aux parents qui le peuvent de garder les enfants à la maison. « Les écoles seront ouvertes, mais aucun cours ne sera dispensé, indique le préfet Pierre Pouëssel. En revanche, des mairies ont décidé de fermer des écoles, certaines sont en effet de véritables fours thermiques. » A 19 heures, ce jeudi, 24 mairies de l’Hérault avaient décidé de fermer leurs établissements scolaires.

🔴 #Canicule 🔴 Vigilance Météo Rouge : mesures particulières dans les écoles, collèges et lycées dans les départements du #Gard et de l’ #Hérault à consulter ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/P3yclPAsMX — Académie Montpellier (@acmontpellier) June 27, 2019

A Montpellier, les écoles, les crèches et les haltes garderies seront notamment fermées. « Pour les parents qui ne pourraient pas trouver de solutions de garde, un accueil sera assuré jusqu’à 12 heures dans les écoles et 12h30 dans les crèches et haltes garderies. Il n’y aura pas de service de restauration le midi », indiquent les services de la ville. Les épreuves du baccalauréat, en revanche, ne sont pas annulées et les élèves concernés sont attendus ce vendredi dans leur centre d’examen, indique l’académie.

La vitesse abaissée sur les routes

Dans les maisons de retraite, un plan spécifique a été activé, notamment avec des salles réfrigérées à la disposition des pensionnaires. Les sans-abri bénéficient également d’un dispositif particulier, avec un renforcement des maraudes, et une augmentation des places d’hébergement, qui passeront dans le département de 701 à 812. La salle Pagézy, dans l’ancienne mairie de Montpellier, sera notamment ouverte aux sans-abri.

La vigilance rouge entraîne également une série de mesures sur les routes, dans l’Hérault. « La vitesse sera limitée à 110 km/h sur les autoroutes A9 et A75, 70 km/h sur les routes départementales et 90 km/h sur les routes qui disposent d’un séparateur central », indique le préfet de l’Hérault. Et les forces de l’ordre veilleront. « Des postes de contrôle seront en place », préviennent les services de la gendarmerie.

Un risque d’incendie très sévère

Par ailleurs, en raison des températures très élevées et du vent, qui risque de passer d’une brise de mer à un vent de terre, vraisemblablement du mistral, le risque d’incendie est particulièrement sévère dans l’Hérault. « Nous allons positionner sur le terrain, dans des endroits à l’ombre, des sapeurs-pompiers sur des sites forestiers du département qui présentent un risque », indique Eric Florès, le patron des sapeurs-pompiers de l’Hérault.

Samedi matin, le département devrait être replacé en vigilance orange.