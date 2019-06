La petite cascade du Lez, à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Il va faire chaud dans le Languedoc : à Montpellier, on attend 35°C ce mercredi, 36°C jeudi et 40°C vendredi, et à Nîmes, jusqu’à 45°C vendredi, selon Météo France.

Parmi les idées de sorties pour se mettre au frais, les patinoires, les cathédrales et les abbayes, les grottes ou encore une balade au bord du Lez.

La canicule menace. A Montpellier, on attend 35°C ce mercredi, 36°C jeudi et 40°C vendredi. A Nîmes, le mercure pourrait grimper à 45°C vendredi, selon Météo France. 20 Minutes a sélectionné cinq idées pour se mettre au frais.

Un détour par la patinoire

Rien de tel qu’un peu de patinage pour fuir la chaleur ambiante. A la patinoire Vegapolis, à Montpellier, par exemple, où il fait environ 15°C sur la piste. Et pour ceux qui n’ont pas le courage d’enfiler des patins à glace, la patinoire d’Odysseum indique que l’accès en tribune ou sur la mezzanine est gratuit pour tous, histoire de se rafraîchir les idées.

Une balade dans une grotte

C’est la sortie idéale quand le soleil tape. Et les cavités souterraines ne manquent pas dans le coin : Clamouse, les Demoiselles, Labeil et la Devèze dans l’Hérault, et la Salamandre, l’abîme de Bramabiau, la Cocalière, Trabuc, les Espélugues et la Forestière dans le Gard. Clamouse, par exemple, qui abrite l’une des plus belles concentrations de cristaux d’Europe, reste toujours à la même température, quoi qu’il arrive.

« Il fait 15°C dans la grotte de Clamouse, que l’on ait dehors -20°C ou 40°C, explique Amaury Engels, le directeur de la recherche dans cette grotte des gorges de l’Hérault. C’est le parfait refuge ! » Dans un autre genre, il fait environ 16°C dans les sous-sols de Terra Vinea. Ce site propose, à Portel-les-Corbières, dans l’Aude, un voyage dans l’histoire du vin à travers quelque 800 m de galeries, à 80 m sous la terre.

Un petit tour au musée

Les fortes chaleurs sont l’occasion d’aller se mettre au frais dans les musées du coin. Parmi les expositions remarquables du moment, à Montpellier, la rétrospective « Chemins de traverse », au musée Fabre, consacrée au peintre montpelliérain Vincent Bioulès. Le Pavillon populaire accueille à partir de jeudi « Double aveugle », qui offre un panorama étonnant de l’œuvre de la photographe canadienne Lynne Cohen. A Nîmes, impossible de passer à côté du tout jeune musée de la Romanité, qui perce notamment les secrets cet été de la destruction de Pompéi par l’éruption du mont Vésuve.

Une promenade à l’ombre

Si l’envie vous prend de gambader malgré la canicule, il y a tout de même quelques endroits pour s’abriter un peu. A Montpellier, les abords du Lez regorgent de spots très agréables. A la source du Lez, du côté de Prades-le-Lez, notamment. Mais aussi dans la réserve naturelle du Lez, ou près de la petite cascade, où passent parfois de courageux kayakistes. Prudence, cependant, si vous faites trempette. A Nîmes, les Jardins de la fontaine sont également parfaits pour rêvasser sur un banc, à l’ombre des tilleuls.

A la découverte des vieilles pierres

Dans une cathédrale ou une abbaye, on est un peu à l’abri de la canicule. Cette hausse des températures est l’occasion d’aller faire un tour à la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone, la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier, l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, la Maison Carrée à Nîmes ou l’abbaye cathare de Lagrasse, dans l’Aude.

« Il fait plutôt frais dans les salles, à l’intérieur du cloître ou dans l’église, indique Rogier Fackeldey, à l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne. Ce qui est intéressant, c’est que l’été, les pierres emmagasinent la chaleur, il fait donc frais, et elles la restituent l’automne. On est donc toute l’année à contre-courant des températures. »