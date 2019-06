Au salon Playm'Hérault à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

Ce week-end, la planète Playmobil était à Montpellier. Comme chaque année, les amoureux, petits et grands, de la figurine en plastique, créée en 1974 en Allemagne, se réunissent au gymnase Albert-Batteux, autour d’étonnants dioramas.

Ces scènes, parfois immenses, sont constituées par des collectionneurs du monde entier, avec les figurines et les accessoires que propose depuis 45 ans la marque de jouets. Et certains s’inspirent de licences célèbres, comme Game of thrones ou Super Mario. 20 Minutes vous propose un voyage en vidéo au salon Playm'Hérault.