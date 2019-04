De véritables monstres des mers ont investi le port de la Grande-Motte (Hérault). Jusqu’à dimanche, la commune accueille le 10e Salon international du multicoque, où de grands noms du secteur viennent dévoiler leurs derniers bébés de carbone.

On vient y découvrir des équipements dernier cri, craquer sur un catamaran, ou tout simplement rêver de ces bateaux au prix d’une villa. Un rendez-vous incontournable, qui a largement contribué à hisser la station balnéaire au rang de capitale du nautisme.

Si l’événement était à ses débuts en alternance à Lorient et à la Grande-Motte, il a fini par s’installer définitivement dans l’Hérault. « Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois en 2011, il est vrai que la Grande-Motte souffrait d’un cliché qui effrayait un peu les exposants, confie Philippe Michel, qui a fondé le salon avec Frédéric Morvan. En 2013, les constructeurs ont demandé que nous organisions l’événement ici tous les ans. Aujourd’hui, la Grande-Motte est ainsi rentrée dans le calendrier nautique international, c’est devenu une place forte du nautisme. Partout, les professionnels connaissent. »

« Il y a ici des constructeurs du monde entier, des Polonais, des Américains, des Chinois, reprend Gwen Dorning, managing publisher de Multicoques Mag, l’un des magazines de référence dans le secteur. J’ai croisé dernièrement des propriétaires et des équipementiers à Miami qui m’ont dit "On se retrouve à la Grande-Motte !" »

Mais si la Grande-Motte est devenue une star du nautisme, c’est aussi parce qu’elle jouit d’un important écosystème d’entreprises. Xavier Desmarets, qui a fondé le groupe Grand Large Yachting, est l’une des figures de proue du secteur dans la station balnéaire de l’Hérault. A la Grande-Motte, il a repris la société Outremer, et a rapatrié la marque américain Gun Boat, considérée comme la Rolls du multicoque. Son dernier bateau a été vendu à un homme d'affaires américain un peu moins de 6 millions d'euros.

"Bow cutting through the chop, skimming along at 20-23 knots boat speed. At this point, someone asked "who wants a coffee? Gotta love this boat." - William Jelbert Gunboat COO



Picturesque scenes as #Gunboat68 sails off into the sunset...🌅#Gunboat68

📸 Gilles Martin-Raget pic.twitter.com/WtdcM3dAIS