Prof Breuil fait des clips de rap pour apprendre les pièges de l’orthographe aux élèves.

L’enseignant montpelliérain a déjà réalisé deux vidéos, dans un flow impeccable.

Une troisième est en préparation, pour comprendre 18 figures de style.

Pas toujours facile de bien comprendre toutes les subtilités de la langue française. Samuel Breuil a trouvé une astuce étonnante pour que ses élèves évitent les fautes d’ orthographe. Ce professeur de français, qui enseigne à la Cité scolaire Françoise-Combes, ex-Internat d’excellence de Montpellier,​ écrit des textes de rap, et les interprète dans des clips aux sonorités hip-hop des années 1990.

« Je rappe depuis mon adolescence, confie l’enseignant. J’ai toujours aimé transmettre ma passion pour la littérature à travers des textes de rap ou de slam. Un jour, j’ai découvert les vidéos d'un professeur de mathématiques de Seine-Saint-Denis, Great Teacher Issaba, qui prend le micro pour apprendre les formules aux enfants. Je me suis dit, pourquoi pas moi ! Je me suis basé sur les erreurs les plus fréquentes commises par les élèves dans les copies, et j’ai commencé à écrire des textes. »

Une troisième vidéo en préparation sur les figures de style

Dans ses deux premières vidéos d'« orthorap » à destination des collégiens, dont l’une a été conçue avec DJ Bastos et Black Lions Film, Prof Breuil s’attaque avec ses élèves au son « é », qui peut s’écrire de tant de façons différentes, puis à la confusion entre les mots « sait », « sais », « s’est » ou « c’est ». Et c’est top.

« Quand tu montres un truc, ça fait "c’est, c’est, c’est". Tu peux plus te tromper, tu le sais, sais, sais. Si "c’est", tu peux le changer par "c’était", et c’est la même, si tu remplaces par "cela" », chante notamment le professeur montpelliérain, dans un flow impeccable.

« Certains me disent que ça leur permet de mieux apprendre les leçons, ils apprennent les paroles des chansons par cœur. Le langage SMS, qu’utilisent les adolescents d’aujourd’hui, leur fait oublier la rigueur de l’orthographe. Je leur dis que s’ils se trompent encore, il faut réécouter la chanson du début. » Une troisième vidéo est en préparation, pour les lycéens de 1re. Il s’agira d’apprendre sur le bout des doigts 18 figures de style.

La chaîne YouTube de Prof Breuil, c'est par ici.