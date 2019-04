Après une fin d’hiver et un début de printemps aux airs d’été, le temps s’est gâté, ces derniers jours, dans l’Hérault et le Gard. Samedi, les habitants de plusieurs communes ont même fait face à d’étonnants phénomènes météorologiques.

Tôt le matin, une tornade a occasionné des dégâts, à Sauvian, près de Béziers, dans l’Hérault. Des arbres ont été déracinés et les toitures d’une vingtaine d’habitations ont été durement endommagées, avec de nombreuses tuiles arrachées, rapportent les sapeurs-pompiers. Ce coup de vent violent n’a cependant fait aucune victime. « Cette tornade est consécutive à la formation d’une trombe marine en mer, indique Météo Languedoc. Cette dernière est ensuite remontée dans les terres, se transformant alors en tornade. »

Autre photo des dégâts du phénomène venteux (possible #tornade ) entre #Sauvian et #Béziers dans l' #Hérault . Photo : Flo Pace pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/7EODYHi2XP

Au cours de la journée, d’autres phénomènes du même type ont été observés entre les communes de Baillargues et Castries, près de Montpellier, dans l’Hérault, mais aussi au Grau-du-Roi et du côté d’Aigues-Mortes, dans le Gard, selon des observations de Météo Languedoc. Aucun dégât, ni victime, ne sont à déplorer.

Nouveau #tuba très développé, possible #tornade dans l'#Hérault entre Castries et Baillargues ! Photos : Pauline Salles-Vallat et Myriam Remaoun pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/ELHX7uMEvx