Illustration d'un chien noir. — SUPERSTOCK / SIPA

Le 18 mars, une infirmière d'Alès, dans le nord du Gard, a trouvé un chien errant, lors de sa traditionnelle tournée chez ses patients, raconte Objectif Gard.

Renseignements pris auprès de plusieurs riverains, personne ne connaissait ce toutou noir et blanc, affublé d’un foulard rouge autour du cou. La Gardoise finira par le ramener chez elle, en attendant d’entamer des démarches pour retrouver sa famille. « C’était un amour de chien, très sage », explique la jeune femme au site d’actualité.

Adopté à la SPA de Toulouse

Un vétérinaire finira par parvenir à identifier l’animal, grâce à sa puce : il s’appelle Looping, est âgé de 5 ans et demi et a été adopté à la SPA de Toulouse. L’adresse des propriétaires est plus surprenante : ils sont en Ariège, à plus de 300 kilomètres du Gard.

Après plusieurs annonces sur les réseaux sociaux, l’infirmière est parvenue à retrouver la famille de Looping, qui s’est empressée de venir le récupérer, à Montpellier. L’histoire ne dit pas, en revanche, comment le toutou a parcouru plus de 300 kilomètres…