MANIFESTATION Six interpellations ont tout de même émaillé la soirée de mardi, à Montpellier

La police est parvenue à contenir les débordements, mardi soir à Montpellier. — Police nationale de l'Hérault

Mardi, 400 personnes ont bravé les arrêtés préfectoraux et municipaux pour grossir ce cortège aux accents anarcho-libertaires, qui a déambulé en chantant et en dansant.

« C’était un peu plus calme que les années précédentes », confirme Rémy Alonso, le secrétaire du syndicat Alliance Police​ Nationale 34.

Des vitrines ont tout de même été dégradées, et des poubelles et des chariots incendiés. Au cours de la soirée, six personnes ont été interpellées.

Bien qu'interdit par la préfecture et la mairie, le « Karnaval des gueux » a bien eu lieu, mardi soir à Montpellier. A l’origine festif, l’événement a acquis ces dernières années une solide mauvaise réputation, avec des dégradations et des heurts multiples entre les participants et les forces de l’ordre. En 2018, des policiers avaient même été blessés.

Mardi, 400 personnes ont bravé les arrêtés préfectoraux et municipaux pour grossir ce cortège aux accents anarcho-libertaires, qui a d’abord déambulé pacifiquement, en chantant et en dansant, dans les rues de la ville. Mais cette année, le « Karnaval des gueux » n’a pas pu entrer dans l’Ecusson, ultra-protégé par les forces de l’ordre.

« C’était un peu plus calme que les années précédentes »

« C’était un peu plus calme que les années précédentes, confirme ce mercredi à 20 Minutes Rémy Alonso, le secrétaire du syndicat Alliance Police​ Nationale 34. Mes collègues sont parvenus à contenir les débordements, et ont très bien géré la situation. »

« Cela s’est mieux passé que les années précédentes, les participants ont déambulé de façon plutôt normale », confirme Yves Fons, le représentant du syndicat Unité SGP Police. Cependant, le policier déplore que ses collègues aient été victimes « de tirs de projectiles et de fusées pyrotechniques ». Les forces de l’ordre sont finalement parvenues à « contenir » les manifestants place Carnot, avant de les disperser, après avoir mené des contrôles d’identité. Vers 23 h, le calme est revenu dans le centre-ville.

Vitrines dégradées, poubelles et chariots en flammes

Aucun dégât majeur n’est à déplorer ce mercredi. La police nationale a tout de même constaté mardi soir sur le chemin du cortège, qui est parti du Peyrou vers 19h, des incendies et des dégradations de mobilier urbain, notamment des poubelles et des chariots. Des vitrines ont également été vandalisées, et des murs ont été tagués.

[#MardiGras] #karnaval #montpellier

➡️Incendies volontaires, ➡️dégradations de mobiliers urbains sont punis par la loi pénale. Les 👮‍♂️ @PoliceNat34 sont mobilisés pour retrouver les auteurs présumés de ces délits. pic.twitter.com/fTxtQYhwZQ — Police nationale 34 (@PoliceNat34) March 5, 2019

Au moins quatre interpellations ce soir pour le Karnaval des gueux de @Montpellier3m #MontpelCarnival2k19 pour dégradations, outrage à agent et trouble à l’ordre public. pic.twitter.com/tqBeZmtIIQ — France Bleu Hérault (@bleuherault) March 5, 2019

Les forces de l’ordre ont usé de gaz lacrymogène, et six interpellations ont émaillé la soirée, notamment pour des outrages, des tags et le transport d’engins incendiaires.