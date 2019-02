La place de la Comédie, à Montpellier (Illustration). — N. Bonzom / Maxele Presse

Il a fait chaud, ce vendredi, à Montpellier. La température a atteint 23,5°C à la station de l’aéroport. C’est un nouveau record pour un mois de février dans la capitale héraultaise, selon Météo France. Cette valeur dépasse la normale pour la saison d’au moins dix degrés. L’ancien record à Montpellier (22,5°C) datait du 23 février 2012.

« A la faveur d’un régime de vents venus de terre en journée, et d’un anticyclone chaud sur l'Espagne et la France depuis quelques jours, le mercure s’est envolé aujourd’hui et les températures ont atteint des niveaux rarement ou jamais répertoriés sur nos stations de mesures en pareille saison », note Roland Mazurie, le chef de Météo France à Montpellier.

Ça ne va pas durer

Jusqu’à présent, une telle température ne s’était jamais produite avant un 4 mars à Montpellier, ce qui représente donc une avance de dix jours, selon Météo France.

Mais ça ne devrait pas durer : Roland Mazurie indique que « les températures ne seront pas aussi élevées demain samedi ni dimanche, le week-end étant un peu plus frais, l’air venu de la mer encore bien froide ne permettant pas ces excès thermiques ». Le mercure devrait grimper tout de même au-dessus de 15 ou 16°C en pleine.