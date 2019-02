Les pailles en bambou d'Apéro Concept. — N. Bonzom / Maxele Presse

20 Minutes a déjà déniché quelques tendances estivales au salon des plages de la Grande-Motte, le rendez-vous professionnel incontournable des grandes vacances. On y avait découvert dans ses allées le coffre-fort de plage, la serviette en papier qui apparaît quand on l’arrose ou l’appli pour réserver son transat à distance.

Cette année encore, le salon Siprho regorge d’innovations. En voici quatre, que vous pourriez bien croiser cet été sur la plage ou au bord de la piscine…

La paille bambou. Avec l’interdiction prochaine des pailles en plastique, des entreprises redoublent d’ingéniosité pour proposer des solutions de remplacement aux bars et aux restaurants. Apéro Concept, à Clermont-Ferrand, a lancé une gamme de pailles… en bambou. Des tubes 100 % naturels, biodégradables et réutilisables. « Le bambou est travaillé, pelé, lissé », indique Lydie, qui promeut ses pailles d’un nouveau genre auprès de Nicolas, qui les lance sur le marché. Et comme c’est un produit naturel, le diamètre n’est jamais vraiment le même. Ce qui leur donne un certain charme.

Tarifs : 0,41 à 0,90 euros HT pour les pailles à boissons (7 à 9 mm de diamètre) et 0,51 à 1 euro HT pour les pailles à smoothies. Elles sont toutes personnalisables.

Le baby-foot solaire. Une partie de baby-foot à l’extérieur, c’est chouette. Mais quand la nuit tombe, la partie s’arrête. Primé au concours Lépine, le baby-foot imaginé par l’entreprise Solar Soccer a la solution : le baby-foot de la marque, fabriqué en France, capte l’énergie solaire. Et quand il fait tout noir, le petit terrain s’allume. « Cela permet aussi de recharger les téléphones pendant qu’on joue », indique Flavio.

Le baby-foot solaire de Solar Soccer. - N. Bonzom / Maxele Presse

Tarifs : de 911 à 1.494 euros TTC.

Les fauteuils gonflables. Les fauteuils gonflables, on connaît. Mais la gamme imaginée par le designer Olivier Santini pour la marque Mojow Mobiliers vaut vraiment le coup d’œil. L’entreprise distribue du mobilier gonflé, opaque ou transparent, très chic, pop et coloré. « Le designer s’est inspiré du célèbre concept des fauteuils gonflés des années 1970, mais qui n’étaient pas du tout stables, ni très confortables, explique Claire Zengerlin, responsable commerciale Export de la gamme. La nouveauté, c’est que le mobilier est positionné sur une structure en bois ou en aluminium. » Autre avantage, les rayons du soleil passant à travers, aucun risque de se brûler le popotin.

L'un des fauteuils de la marque Mojow. - N. Bonzom / Maxele Presse

Et pour ceux qui ont envie de customiser leur fauteuil ou leur canapé, une valve permet de positionner à l’intérieur des confettis, de petites boules de polystyrène, des bouchons de champagne ou même « des Playmobils ! », reprend la représentante de la marque.

Tarifs : A partir de 365 euros TTC le fauteuil traditionnel.

Les vasques musicales. Il n’est pas impossible que vous buviez cet été un Mojito près d’un Joouly. Disponible en trois tailles, cet étonnant vase ultra-design fait office de seau à champagne (avec des glaçons !), de luminaire (avec neuf couleurs différentes) et de haut-parleur Bluetooth. Avec une poignée en cuir brésilien pour l’amener partout. « Ce n’est pas bling bling, c’est chic et décontracté. On peut l’utiliser au bord d’une piscine, sur une terrasse, sur un bateau », indique Serge Attarian, qui distribue avec son entreprise Luxury Hotel Distribution ces drôles de vasques taillées pour les vacances.

Les vasques musicales Joouly. - N. Bonzom / Maxele Presse

Tarifs : De 125 à 200 euros HT (selon les tailles, à commander à partir de six).