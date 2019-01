Safir Mebani a ouvert une école de pâtisserie créative à Montpellier, Singuliers. — N. Bonzom / Maxele Presse

Safir Mebani a ouvert une école de pâtisserie créative à Montpellier, Singuliers.

Le Montpelliérain sera l’invité dimanche du salon Creativa, au Parc Expo.

Le pâtissier livre quelques secrets pour réussir son Géode Cake.

Dimanche, au salon Creativa* au Parc Expo de Montpellier, Safir Mebani livrera quelques-uns de ses secrets pour parfaire la décoration de ses gâteaux. Cet autodidacte passionné, qui a sillonné l’Europe pendant plusieurs années pour former des apprentis pâtissiers, a ouvert à Montpellier Singuliers, une école spécialisée en cake design.

En avant-première, ce papa de quatre enfants devenu un as de la pâtisserie créative, qui transmet son savoir à des amateurs comme à des professionnels, livre à 20 Minutes ses conseils pour réussir la décoration d’un Géode Cake, aux allures de roche précieuse. Un gâteau tendance qui s’invite notamment sur les tables des mariages…

Isomalt, caramel ou bonbons à la menthe

D’abord, il faut concocter le gâteau de son choix, de préférence sur deux, voire trois étages. Un gâteau moelleux, par exemple… Puis on en découpe une petite partie, « pour former une cavité » que l’on va décorer, indique Safir Mebani. « Il faut ensuite faire fondre à sec dans une casserole de l’isomalt, qui est une sorte de caramel, reprend le chef. On peut aussi utiliser des bonbons à la menthe. Il faut atteindre les 160°C. »

On peut alors y mêler du colorant alimentaire, selon les couleurs que l’on veut donner à son Géode Cake. Une fois que c’est cuit, on étale la préparation sur du papier sulfurisé ou sur un moule en silicone, puis on attend que ça durcisse parfaitement.

« On forme ensuite des brisures, pour en faire des sortes de petits cristaux, que l’on va coller avec de l’eau ou de la ganache, au chocolat par exemple, sur le gâteau, reprend Safir Mebani. Les couleurs foncées à l’intérieur, les couleurs plus claires vers l’extérieur. » Cela va donner rapidement à votre gâteau l’apparence d’une roche précieuse brisée.