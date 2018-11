VIDEO. Z Event : «Nous avons été bluffés par le monde des streameurs», se réjouit Médecins sans frontières

A Z Event, dimanche, à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Plus d’un million d’euros, c’est l’impressionnante somme amassée pour la bonne cause, ce week-end, par le Z Event. De vendredi à dimanche, une quarantaine de streameurs ont joué jour et nuit, pendant plus de 50 heures, à « League of legends », « Hearthstone » ou « Fifa », à Montpellier, en appelant les internautes à faire des dons.

Après la Croix Rouge, c’est Médecins sans frontières qui a été choisie cette année par Zerator et Alex Dach, les organisateurs de ce marathon caritatif. Sylvie Morin-Miot, directrice adjointe de la collecte de l’association humanitaire, confie sa joie à 20 Minutes.

Quelle est votre réaction, après cette campagne de dons ?

C’est absolument incroyable. C’est bien plus que ce que l’on espérait. Nous avons été véritablement bluffés par la force de la mobilisation de l’équipe du Z Event, et par le monde des streameurs, que l’on savait déjà très engagés et super généreux. Quand ils nous ont proposé de nous associer au projet, on s’est tout de suite dit qu’il fallait les rencontrer. Ils sont très professionnels, très sympathiques, très organisés. La singularité de ce monde-là nous a séduits. Les choses qui sortent un peu des sentiers battus, nous aimons ça à Médecins sans frontières !

Au-delà des fonds récoltés, parler à des jeunes, des gamers, c’était une formidable opportunité pour l’association.

Oui, c’était important. Ce sont des donateurs qui ne sont généralement pas sollicités, ou peu. Notre directrice adjointe, Delphine Leterrier, a pu faire des live avec Zerator, en abordant devant la communauté de joueurs nos projets, savoir combien ça coûte. Cela a donné une superbe visibilité à nos actions.

Quelles sont les urgences du moment pour Médecins sans frontières ?

Le Yémen. La situation est catastrophique dans le pays, la population est prise en étau dans des bombardements et des interventions au sol. Le système de santé est dévasté, et quand il y a des hôpitaux, les gens n’ont pas l’argent pour y aller, il n’y a pas de médicaments, ou le personnel n’est plus rémunéré. L’urgence, c’est aussi l’épidémie d’Ebola, en République démocratique du Congo, qui est loin d’être maîtrisée. Nos urgences sont sur des crises qui sont un peu oubliées.