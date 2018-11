VIDEO. Montpellier: Des streameurs récoltent plus d'un million d'euros pour Médecins sans frontières

A Z Event, dimanche, à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Une quarantaine de streameurs ont joué de vendredi à dimanche à Montpellier.

Parmi eux, les animateurs montpelliérains Zerator et Alex Dach.

Au final, le marathon a permis de récolter plus d’un million d’euros.

Ils ont commencé l’aventure en 2016, dans un salon, puis dans une cave, en 2017, où ils ont récolté 510.000 euros pour la Croix Rouge, pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma. Emmanuel Macron avait même salué leur initiative, sur Twitter.

Ce week-end, le Z Event a investi la Sud de France Arena à Montpellier, pour amasser un maximum de dons pour Médecins sans frontières. De vendredi à dimanche, une quarantaine de streameurs ont joué en direct sur Internet à des hits comme « League of legends », « Fortnite », « Fifa », « Minecraft » ou encore « Heartstone ».

« Joindre l’utile à l’agréable »

Achevé dans la nuit de dimanche à lundi, le marathon caritatif a récolté plus d’un million d’euros. « Vous êtes fabuleux », a réagi le Montpelliérain Zerator sur Twitter. « Je suis ému, sans voix, halluciné. Un million d’euros est une somme que nous n’aurions jamais osé espérer. Fier et honoré d’avoir réuni cette équipe et de faire partie de cette communauté », a écrit de son côté Alex Dach, qui porte l’événement avec Zerator.

Dimanche après-midi, si les paquets de biscuits entamés et les cafés froids s’entassaient sur les claviers, la fatigue n’était (presque) pas de la partie. Les yeux rivés sur leurs écrans, les joueurs ont donné de la voix sans vaciller, en joignant « l’utile à l’agréable ».

« Pour se préparer, chacun a sa méthode, souligne Alex Dach. Certains se reposent énormément avant de se lancer, d’autres s’entraînent physiquement ou encore changent leur alimentation. Mais nous restons pour la plupart des oiseaux de nuit. Et l’idée n’est pas de faire un marathon de 50 heures non-stop et de ne jamais fermer l’œil, mais d’en faire le plus possible, en se relayant. C’est d'abord un événement fun, on est là pour s’amuser, on est entre potes. Et contribuer à une cause qui nous tient à cœur. »

« Nous sommes très heureux de ce que l’on a accompli, témoignait Zerator, dimanche. On a passé cette année les 100.000 euros en une heure à peine, c’est incroyable. »