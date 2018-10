A Montpellier et Bordeaux, l'entreprise Laverie Privée s'occupe de la corvée de lessive pour vous

La start-up propose de récupérer le linge des clients, et le rendre à domicile lavé, séché et plié...

La start-up Laverie Privée propose ses services à Montpellier et à Bordeaux.

L’entreprise propose de s’occuper de la corvée de lessive pour ses clients.

Le service est proposé à partir de 2,50 euros le kilo de linge.

L'« ubérisation » est partout. Les transports, la restauration le logement, et désormais, le… lavage du linge. C’est l’entreprise Laverie Privée, fondée par Etienne Bourion et Julien Morvan, qui a mis au point ce concept, idéal pour ceux à qui la corvée de lessive donne des boutons. Le service est proposé aux Montpelliérains et aux Bordelais.

En se connectant sur la plate-forme de la jeune start-up, le client indique son adresse, la quantité de linge à laver, et un créneau horaire pour donner et récupérer les paquets, et un livreur déboule pour emporter draps, housses, chemises, culottes et chaussettes. Quelques heures plus tard, six heures au minimum, le linge est rendu lavé, séché et plié, à domicile. Un service proposé à environ 2,50 euros le kilo de linge, plus ou moins selon le trajet à effectuer pour les livreurs et selon la quantité à traiter.

Vous habitez Bordeaux ou Montpellier ? Economisez votre temps. On collecte votre linge à l'adresse de votre choix et on vous le rapporte lavé, séché, plié et prêt à ranger en moins de 24 heures ! https://t.co/7W8ihDFtwb #Laverieprivee pic.twitter.com/eBbWQ7taq8 — Laverieprivee (@LaveriePrivee) October 20, 2018

Etudiants, jeunes actifs, familles et personnes âgées

Et pour les plus délicats, l’entreprise propose même quelques options contre quelques euros de plus, comme l’ajout d’un adoucissant, d’un détachant, et bientôt, le repassage.

« Notre clientèle est notamment composée de jeunes actifs, qui n’ont pas forcément le temps d’aller jusqu’à la laverie, d’attendre, et de revenir, d’étudiants, qui ont les moyens, et qui ne repassent plus chez leurs parents pour laver leur linge, mais aussi des familles, qui ont parfois beaucoup, beaucoup de linge, notamment au retour des vacances, indique Etienne Bourion, le cofondateur de l’entreprise Laverie Privée. Nous avons également des personnes âgées, dont certaines n’ont plus la force d’aller à la laverie. »

Un service en triporteur, mais aussi à vélo et en trottinette

La jeune entreprise s’adresse aussi aux professionnels, comme les hôtels, les restaurants ou les loueurs sur Airbnb, « qui veulent se dégager de la corvée de linge pour se consacrer à leur cœur de métier », reprend le fondateur de Laverie Privée.

A Montpellier, le service est effectué en triporteur, à Bordeaux, les livreurs se déplacent aussi en trottinette électrique et à vélo. Si la demande continue son ascension, Laverie Privée n’exclut pas de s’implanter dans d’autres villes, comme Toulouse ou Lyon.

Nicolas Bonzom