VIDEO. Montpellier : Nuit de l'horreur, voyage musical, trampoline... «20 Minutes» réveille tes vacances

Extrait du film Fog, avec Jamie Lee Curtis, de John Carpenter. — ZCVA/WENN.COM/SIPA

C’est les vacances ! Pour ceux qui n’ont pas l’intention de passer quinze jours sous la couette avec Netflix, 20 Minutes a quelques idées sorties pour vous à Montpellier.

Un escape game à Pierresvives. Dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée du 27 octobre au 9 février, Pierresvives propose pendant les vacances une chasse au trésor, pour les enfants à partir de 8 ans, consacrée au biologiste montpelliérain Laurent Ballesta, ex-compagnon de route de Nicolas Hulot dans « Ushuaïa Nature ». Les jeunes participants sont invités à bien observer ce qui les entoure, repérer des indices, résoudre des énigmes et trouver le moyen de localiser l’explorateur, parti en expédition secrète. L’escape game « La pièce secrète » est à découvrir dès ce mardi, à la médiathèque.

Gratuit. Toutes les dates et les informations sur le site de Pierresvives.

Une nuit de l’horreur. La traditionnelle Nuit en enfer du Cinemed prend ses quartiers vendredi 26 octobre (21h) au cinéma Utopia, à Montpellier. Les équipes du festival du cinéma méditerranéen ont dégoté cinq pépites d’horreur absolue, qui devraient ravir les amateurs du genre. Cette longue nuit débutera avec Tucker et Dale fightent le mal d’Elie Craig, où un groupe d’étudiants parti camper au bord d’un lac au fin fond de la forêt se retrouvent aux prises de deux autochtones pas comodes, puis ce sera Hérédité d’Ari Aster, qui plonge les spectateurs dans les terrifiants secrets d’une famille.

Place ensuite à Muse de Jaume Balaguero, où un professeur de littérature fait face à de macabres rêves prémonitoires, le culte Fog, de John Carpenter, le papa d’Halloween, et enfin Opera de Dario Argento, qui raconte une représentation cauchemardesque d’une pièce de Verdi. Au total, plus de 7h30 de frissons, réservées à un public averti.

Réservations et tarifs sur cinemed.tm.fr.

Sur les traces de Frédéric Bazille. Figure de l’impressionnisme, le peintre montpelliérain (1841-1870) a témoigné pendant sa courte vie des décors et des paysages qui l’entouraient. L’office de tourisme de Montpellier propose mercredi 24 octobre (15h) aux parents et aux enfants de 7 à 11 ans, accompagnées d’un guide, de partir à la recherche des sources d’inspiration de l’artiste, à travers les ruelles du centre historique de la ville, avec des jeux d’observation, de déduction ou des quiz.

Tarif : 14 euros pour 1 ou 2 enfant(s) et un adulte accompagnant. Réservations obligatoires au 04 67 60 60 60 ou sur le site montpellier-tourisme.fr.

Un voyage musical dans le temps. Samedi 27 octobre (dès minuit), le Rockstore accueille à Montpellier une soirée « Chronologic ». Imaginée par les créateurs des nuits We are the 90’s, cette véritable machine à remonter le temps musicale propose aux fêtards de se trémousser chronologiquement sur les tubes qui ont marqué les années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990… Jusqu’à aujourd’hui. Un grand mix entre les Beatles, Quincy Jones, Michaël Jackson, les Spice Girls, Gala et David Guetta.

Tarif : 13,80 euros. Informations sur le site du Rockstore.

Des vacances qui rebondissent. Avant que débarque Big Bounce Battle sur TF1, il serait peut-être temps de se mettre au trampoline. A Montpellier, le nouveau centre Rebound World, qui propose 80 trampolines sur 2.000 m2, propose aux petits comme aux plus grands de se lancer dans un stage de deux à cinq jours pendant les vacances, guidés par un moniteur, pour apprendre à rebondir, pour se dépenser… ou se défouler.

Tarif : de 36 à 70 euros. Renseignements sur le site de Rebound World.