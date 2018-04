VIDEO. Montpellier: Après la manifestation de samedi, 17 personnes toujours en garde à vue

Les policiers et CRS ont reçu des bombes de peinture lors de la manifestation, à Montpellier le 14 avril 2018. — Pascal GUYOT / AFP

Des affrontements ont éclaté samedi lors d'une manifestation anti-Macron.

Samedi, 51 personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue.

Dimanche, 17 personnes étaient toujours entendues.

Vitrines de commerces brisées, taguées, aspergées de peinture, poubelles incendiées… Montpellier porte encore les stigmates de la manifestation anti-Macron, qui a dégénéré, samedi. Tandis qu’entre 1.000 et 2.000 étudiants, militants ou défenseurs des migrants battaient le pavé, le centre-ville a été le théâtre de tensions et d’affrontements entre des groupes d’individus, le visage masqué, et les policiers, déployés en nombre.

Sur les 51 interpellations annoncées par le ministère de l’Intérieur, qui dénonce des dégradations et des violences « inqualifiables », 43 personnes avaient été placées en garde à vue, a annoncé dimanche matin la préfecture. Dans l’après-midi, 17 d’entre elles étaient encore entendues par les enquêteurs, pour des soupçons de violences sur des personnes dépositaires de l’ordre public, des dégradations aggravées et / ou pour leurs participations présumées à un groupement, en vue de commettre des dégradations.

Ce lundi (12h), devant l’hôtel de police de Montpellier, une manifestation demandera « la libération sans délai des personnes interpellées », indique le syndicat Solidaires.

ℹ️Manifestations à #Nantes et #Montpellier : @gerardcollomb dénonce les violences inqualifiables et les dégradations commises en marge de ces rassemblements et salue l’engagement et le sang-froid des policiers, dont 9 ont été blessés pic.twitter.com/Lt984Lwvsd — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 14, 2018

Des interpellations « sans motif »

Pour les organisations qui marchaient contre le gouvernement samedi, rien ne justifie la vague d’arrestations, qui a nécessité la réquisition de deux bus par les policiers. Solidaires, qui dénonce la « répression policière qu’a subi cette manifestation » avec « flash-ball et gaz lacrymogènes », souligne que ces interpellations sont « sans motif ».

Elles auraient eu lieu, reprend le syndicat Solidaires dans un communiqué publié ce dimanche, alors que « les manifestants étaient calmes et sans dégradations visibles aux alentours ». La Ligue des droits de l’Homme 34 dénonce également ces interpellations, expliquant que les manifestants auraient été pris « dans une nasse policière ».

Sophie Mazas, présidente de l'organisation, qualifie ces interpellations et ces gardes à vue de « pure com ». « Ces personnes (...) ont été arrêtées totalement au hasard, plus de deux heures après les dégradations commises en marge de la manifestation, et à 2 km des dégradations », affirme l'avocate, selon qui les manifestants interpellés étaient sur le chemin de l'université Paul-Valéry, où était prévue une assemblée générale.

« Des individus de la mouvance anarchiste »

De son côté, la police déplorait samedi neuf blessés dans ces rangs. « Je suis totalement indigné de la façon dont se passent les manifestations à l’heure actuelle, nos collègues sont systématiquement pris pour cible, alors qu’ils ne sont là que pour protéger le cortège, faire en sorte que les choses se déroulent bien », confie à 20 Minutes Rémy Alonzo, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale.

« Il faut distinguer les manifestants des casseurs, c’est très important, reprend le policier. Samedi, il n’y avait pas que des manifestants, il y avait des casseurs, des individus de la mouvance anarchiste, qui ne viennent dans les manifestations que pour causer du grabuge et des dégradations. Toutes les interpellations, ce sont des individus identifiés comme des casseurs ou des personnes ayant commis des violences. Dans aucune manifestation, nous n’interpellons de personnes qui n’y sont pour rien. »