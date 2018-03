Montpellier : Poubelles, déjections canines... On a suivi la nouvelle brigade anti-incivilités

La brigade anti-incivilités est composée de 32 agents. — N. Bonzom / Maxele Presse

Une brigade d’un nouveau genre sillonne depuis quelques semaines les rues de Montpellier. Cette trentaine d’agents en uniforme, issus de la surveillance de la voie publique (les « ASVP »), chassent les incivilités dans le centre-ville : encombrants jetés sans autorisation au coin d’une rue, poubelles éventrées, déjections canines non-ramassées et autres affichages sauvages. Son nom : la brigade propreté et incivilités.

20 Minutes a suivi ce lundi cette patrouille, qui verbalise les contrevenants à grands coups d’amendes de 68 euros, et jusqu’à… 450 euros en cas de récidive. « Nous avons prévenu les Montpelliérains [avec des campagnes de communication], nous passons à la répression », alerte Valérie Barthas (divers gauche), adjointe à la propreté urbaine.

« Ils arrachent les étiquettes pour ne pas qu’on les retrouve »

Dans la rue des Ecoles-Laïques, près du Corum, un tas d’ordures attire l’attention des agents. Pour les Montpelliérains qui habitent le centre-ville, cela ferait presque partie du paysage. Hassan et Christophe, qui font partie de ces nouveaux chasseurs d’incivilités, furètent aussitôt dans les cartons. « Nous regardons si l’on trouve quelque chose qui pourrait nous permettre d’identifier la personne qui a fait ça, explique l’un d’eux. Une adresse, par exemple. » Raté, rien cette fois-ci. « Les gens le savent, ils arrachent les étiquettes pour ne pas qu’on les retrouve », note Gisèle, un autre agent de surveillance.

Mais un peu plus loin, bingo. Sur la place Pétrarque, sur les restes d’un colis, la brigade relève une adresse. Une petite photo sur la tablette d’Hassan, et « Camille » aura une belle surprise à 68 euros dans sa boîte aux lettres. Près d’ici, un commerçant ne semble pas mécontent de voir la brigade parcourir son quartier. « Je suis là depuis dix ans, je ne suis pas obligé de supporter les déchets des gens. Et le mois d’août, quand il fait chaud, c’est l’enfer. Le comportement des gens parfois, c’est inacceptable ! », grogne-t-il.

« On n’est pas là que pour être méchant »

Mais parfois, les agents ne font que rappeler les contrevenants à l’ordre. « On n’est pas là que pour être méchant ! » Depuis le début du mois, la brigade a notamment verbalisé six syndics pour des containers non-rentrés, une rôtisserie qui déversait tranquillou son huile dans les égouts et… deux déjections canines non-ramassées. « Souvent, on rattrape les gens, on leur explique, les gens ramassent, cela leur sert de leçon. Quelquefois, ils refusent. Dans ce cas-là, c’est un PV, bien sûr », confie Gisèle.

La tournée de la brigade, c’est tous les jours, du lundi au samedi, dans l’Ecusson, Gambetta, Antigone, les Beaux-Arts, Croix-d’Argent, Pompignane et Celleneuve. L’objectif, c’est de donner un coup de balai à la saleté, dont souffre le centre-ville.