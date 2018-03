VIDEO. Neige à Montpellier : Alerte rouge, dégâts... Quatre jours après, les cinq questions que l'on se pose

Sur une route entre Pignan et Montpellier, ce mercredi matin. — N. Bonzom / Maxele Presse

Il est tombé entre 30 et 40 cm de neige mercredi à Montpellier.

Des centaines d’automobilistes se sont retrouvés bloqués sur la route.

Le maire, de son côté, assure avoir « mis la ville en sécurité ».

Un manteau blanc de 30 à 40 cm, voilà trente ans que Montpellier n’avait pas connu de telles chutes de neige. Pendant deux jours, la capitale héraultaise était comme coupée du monde, paralysée par cet épisode, qui a fait des centaines de naufragés de la route, et causé une belle pagaille. Quatre jours après l’apocalypse, l’heure est aux questions.

Les chutes de neige ont-elles été sous-estimées ?

Mardi soir, les Montpelliérains se sont endormis en alerte orange, avec des perspectives neigeuses pas si dramatiques que cela, qui auraient dû être de toute façon balayées par des pluies. Le lendemain, ce sont d’impressionnantes chutes de neige qui ont sévi sur la commune, et le département n’est passé au rouge que le soir, à 20 h. À cette heure-là, voilà de longues heures que des centaines d’automobilistes s’étaient retrouvés pris au piège, que les transports en commun, bus comme tramway, avaient été stoppés, et que près de 500 personnes s’apprêtaient à dormir dans des gymnases.

Danièle et Henri Sobrier ont vécu une journée en enfer avant de trouver le repos dans le centre d'accueil d'urgence ouvert dans la salle des rencontres de l'hôtel de ville de Montpellier - Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

L’Hérault aurait-il dû être placé en alerte rouge bien avant ? « L’alerte rouge a été donnée tardivement, confie Philippe Saurel, le maire de Montpellier. Mais on ne peut pas tout prédire. Je ne rejette la faute sur personne. En 2014 et 2015, lors des inondations, les fortes pluies avaient été prévues. Mais pas au niveau où elles sont arrivées. »

« A posteriori, il est toujours assez aisé de refaire l’histoire et de mettre en cause des décisions qui semblaient pourtant logiques et pertinentes en temps réel, confie Roland Mazurie, chef du centre Météo France de Montpellier à 20 Minutes. Il faut essayer de se remettre en situation au moment où cela se passe. C’est la même chose que pour les cas de précipitations intenses lorsqu’on hésite entre l’upgrade en rouge ou se maintenir en orange. (…) Cela se juge sur le terrain au fur et à mesure de la dégradation des conditions climatiques. Si Météo-France n’a pas émis de vigilance rouge avant 20 h, c’est que les conditions de déclenchement de cette vigilance ne semblaient alors pas pertinentes, à raison ou à tort je ne peux juger. Sinon Météo France l’aurait fait avant. »

🔴 #METEO34 ❄️ Mercredi 28 février 20h : l'#Herault est placé en vigilance 🔴ROUGE pour #NeigeVerglasِ par les services de @meteofrance

Le préfet de l'Hérault demande à la population d'éviter tout déplacement jusqu'à jeudi 1er mars 10h00

Informations : https://t.co/oM02GIZhkW — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) February 28, 2018

La mairie a-t-elle fait de son mieux ?

Nombreux sont les internautes qui ont pointé du doigt, mercredi et jeudi, l’action de la mairie. Philippe Saurel, de son côté, l’assure : « Je considère que j’ai mis la ville en sécurité. » Selon ses services, les premiers salages ont commencé mercredi à 4 h du matin, ils ont continué pendant deux jours. Au total, ce sont plus de 1.200 km de voiries qui ont été salés et déneigés en continu, soit plus de 120 tonnes de sel déversées.

Image insolite : un chasse-neige sur la place de la Comédie - Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

L’hyper-centre de Montpellier a particulièrement été déneigé et salé, nécessitant à lui seul plus de 7 tonnes de sel par passage. « Le plan déneigement de Montpellier prévoit que soient d’abord déneigées les voies routières prioritaires de la ville et de la métropole, l’accès aux centres de secours, la Comédie », confie le maire. Mais, a-t-il noté, Montpellier n’est pas une station de ski. « Nous avons dix déneigeuses, poursuit l’élu. Mais ce ne sont pas les chasse-neige d’Avoriaz à 200.000 euros pièce, c’est sûr. »

Pourquoi une telle pagaille sur les routes ?

« Quand il neige, on reste à la maison, sauf en cas de force majeure », gronde Philippe Saurel. Mais les Montpelliérains avaient-ils vraiment conscience des chutes de neige qui les attendaient, mercredi ? Peu habitués à un tel cataclysme, les habitants n’ont pas prêté attention à l’alerte orange, récurrente à Montpellier, et se sont engouffrés sur les routes. Résultat : des files interminables de véhicules, l’A9 paralysée pendant de très longues heures, des voitures et des camions abandonnés, parfois au milieu des voies.

L'autoroute #A9 fermée cette nuit à cause de la #neige: des milliers d'automobilistes pris au piège https://t.co/xQeTiPQy5O pic.twitter.com/MyBUsn0XTU — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) February 28, 2018

Concernant l’autoroute, dans un communiqué vendredi, Vinci Autoroutes indiquait que les blocages avaient été occasionnés par « de nombreux poids lourds n’ayant pas respecté les mesures d’interdiction de circulation », pourtant en vigueur depuis plusieurs heures. Mais pour le maire, « cet épisode nous a fait prendre conscience de l’utilité des contournements routiers de Montpellier ». Le contournement Ouest, le Lien, ou les travaux sur la route nationale 113, autant de projets, assure Philippe Saurel, qui auraient peut-être permis d’éviter la paralysie quasi-totale de la métropole. « La ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, qui doit permettre le ferroutage, aussi, reprend l’élu. Ces camions [qui ont bloqué l’autoroute], il faut les mettre sur des trains. »

#A9 et #A54 : fin de l'épisode neigeux sur ces axes, circulation rétablie sur l’autoroute pour tous les véhicules ! Plus d’infos sur : https://t.co/bI3r2gfaBw pic.twitter.com/EYX4Rl9bBT — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 1, 2018

Les secours ont-ils pu travailler correctement ?

Selon Guillaume Du Chauffaut, le directeur général adjoint du CHU, qui dispose de véhicules équipés pour rouler sur la neige, « à aucun moment, la chaîne de secours n’a été interrompue ». « Des centaines de personnels se sont mobilisés jour et nuit pour assurer la continuité des soins, de nombreux soignants n’ayant pas pu rejoindre leur poste de travail, indiquent les services de l’hôpital. Plusieurs centaines de patients et de personnels ont également dû être hébergées et nourris au CHU, n’ayant pas pu regagner leur domicile », mercredi. Les accès aux hôpitaux et aux casernes de sapeurs-pompiers ont par ailleurs été déneigés en priorité mercredi, indique la commune.

Quels sont les dégâts ?

Ils sont nombreux à Montpellier, note Philippe Saurel, sur les toitures, les façades, dont certaines menacent de s’effondrer, chez les commerçants ou les particuliers, ou encore sur le mobilier urbain. Il y avait aussi beaucoup de voitures cabossées, ou dans les fossés, mercredi. Le tramway, lui, s’est retrouvé en grande difficulté, et a dû s’interrompre jusqu’à vendredi. Deux rames ont déraillé. « Des branches sont tombées sur les caténaires, mais surtout la neige, et la glace, ont empêché les aiguillages de fonctionner, et certaines plaques ont dû être démontées », confie le maire.

La ville de Montpellier a demandé vendredi le classement de l’épisode en catastrophe naturelle, dispositif nécessaire pour que les collectivités et les habitants puissent demander réparation à leurs assurances. Les chutes de neige n’ont en revanche pas fait de blessé grave, « uniquement quelques contusions ». Et quelques crises de nerfs.