VIDEO. Neige à Montpellier: Ils dévalent le centre-ville à bord d’une baignoire

A Montpellier, les habitants ont sorti luge, snow, ski et même baignoire pour glisser sur la neige tombée en abondance le 28 février 2018. — SIPA

La neige n’était pas synonyme de galère pour tout le monde mercredi à Montpellier. Des skieurs, des lugeurs et même des snowboarders ont profité des abondantes chutes de neige qui ont sévi sur le département pour transformer les rues du centre-ville de la capitale héraultaise, recouvertes d’un manteau blanc, en un petit Pyeongchang.

Et on a vu plus insolite encore : dans la rue de l’université, l’une des rues les plus pentues de la ville, des Montpelliérains ont organisé une compétition… de baignoire.

Montpellier sous la neige c’est quelque chose 😭 merci @riosemilie de nous faire passer pour des villageois avec ta baignoire pic.twitter.com/C6SsVxil2y — Chouchou (@sofiatoune) March 1, 2018

Visiblement, ce drôle de spectacle a attiré pas mal de spectateurs, mercredi, dans l’Ecusson, comme le montre cette vidéo, publiée par la Gazette de Montpellier.