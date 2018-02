VIDEO. Neige à Montpellier: On a passé la matinée avec des «naufragés» de la route, bloqués par la neige

Sur une route entre Pignan et Montpellier, ce mercredi matin. — N. Bonzom / Maxele Presse

Les rires étaient jaunes, ce mercredi matin, sur les routes de l'Hérault. « Bon, on va dormir là ! », lance un automobiliste, dont la petite voiture citadine, qui n’a « jamais vu la neige », peine à avancer dans l’épais manteau blanc qui a recouvert le département.

Voilà des années qu’on n’avait pas vu ça. Entre Pignan et Montpellier, certains préfèrent abandonner leurs véhicules, en laissant un petit mot derrière le pare-brise, et continuer à pied vers la ville. « Nous, on va tenter de passer, on a un train à prendre », s’exclame une conductrice, tandis que sa voiture fait des zigzags dans la montée…

« J’enrage »

Les deux ou trois voitures plongées dans les fossés, un peu plus loin, l’en dissuaderont peut-être. « En seconde, en seconde ! », crie un riverain, qui dit-il, a « vécu dans le Nord », et connaît « tous les trucs » en cas de chutes abondantes de neige.

« J’enrage, confie un Montpelliérain. J’ai des pneus neige, je peux passer partout, et je suis bloqué par un bouchon de voitures qui ne sont pas équipées ! » A quelques kilomètres de là, au rond-point qui mène à la route de Lavérune, une boulangerie accueille les « naufragés » de la route, qui ont laissé leur véhicule sur leur chemin.

Bah nous c'est la neige, on est coincé au nord de Montpellier sans bus ni tram et certains pensent ne pas réussir à sortir leur voiture... donc ouais. Fin au pire j'rentrerais à pied, 1h30 sous la neige EZ — 🎄Linowël 🎁 (@__Linow) February 28, 2018

Naufrage sous la tempete de neige depuis plus de 4 heures dans la voiture, j'ai savoure la belle victoire de DIAMOND pic.twitter.com/2qF27ozdkD — J-Yves Montpellier (@J_Ymontpellier) February 28, 2018

« Évidemment, on n’a pas de batterie »

On boit un café, on se réchauffe, on se prête les chargeurs de téléphones, car « évidemment, quand on est en galère, on n'a pas de batterie », grogne un homme.

« Ils doivent rigoler ceux qui habitent les régions où il neige souvent. C’est comme ça, on n’est pas habitué à la neige dans cette région. On nous dit ''Il va neiger'' et on prend la voiture quand même. Bon sang ! » Sur les téléphones portables, les « naufragés » des routes enneigées voient les informations défiler : l’autoroute A9 est paralysée, l’aéroport de Montpellier fermé, les routes bloquées, embouteillées, les transports, dont le tramway, suspendus. Certains ne savent même pas comment ils vont rentrer chez eux…

Et le salage des routes c'est en optione, c'est le foutoir sur les routes Monsieur le Maire — Karim (@Arkim34) February 28, 2018

« J’ai la voiture dans le fossé »

D’autant plus que la neige, qui devait s’arrêter à la mi-journée, continue de plus belle. L’Hérault est toujours en alerte orange. Quelques automobilistes enragent que « personne ne soit là pour les aider », « pour les guider ». « On ne peut pas en vouloir aux services publics, répond un automobiliste à un autre, qui fustige que les routes ne soient pas déneigées. Ils ne vont pas acheter une armée de déneigeuses pour s’en servir tous les 20 ans. » « Moi, j’ai la voiture dans le fossé, confie une dame, dépitée. J’ai avancé tout doucement, puis la voiture a changé de direction, puis est allée dans le trou. »

Pendus au téléphone, certains appellent des proches, pour savoir s’ils ont des chaînes et peuvent venir les chercher, d’autres choisissent de rejoindre leur chez-eux à pied. Un œil sur la météo, sur leur téléphone, pour savoir quand, enfin, cette satanée neige va s’arrêter de tomber. Et à 16 h 30, ce mercredi, il tombait encore de gros flocons…