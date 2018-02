VIDEO. Montpellier: Des centaines d'automobilistes naufragés de la route sur l'A9, l'aéroport fermé

INTEMPERIES L’épisode neigeux en cours depuis mercredi matin paralyse les transports en commun et les réseaux routiers et autoroutiers de l’Hérault placé en vigilance orange…

Un accident sur l'A9 le mercredi 28 février 2018, où le trafic est coupé en raison des chutes de neige — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Un épisode neigeux rarissime touche le département de l'Hérault depuis mercredi matin.

L'autoroute A9 est fermée, en raison des accidents à répétition qui empêchent les chasse-neiges de sécuriser l'autoroute. De très nombreux automobilistes sont bloqués.

Le tramway et les bus de la métropole de Montpellier, les bus de l'agglomération de Nîmes ou encore d'Hérault Transport sont à l'arrêt, l'autoroute A709 est également coupée à la circulation.

Le trafic des tramways interrompu, celui des trains fortement perturbé, l’aéroport fermé, des centaines d’automobilistes bloqués sur l’autoroute A9, l’A709 saturée… La neige tombe en abondance sur Montpellier et plus généralement dans l’Hérault depuis mercredi matin, entraînant une paralysie de la circulation très importante, voire totale en certains endroits.

De très nombreux véhicules sont ainsi bloqués sur l’autoroute A9 fermée à la circulation. Certains des naufragés de la route sont prisonniers depuis six heures dans leurs véhicules.

Véhicules bloqués sur A9 avec femmes et enfants depuis des heures entre #beziers #Montpellier. Où sont les services d'assistance ? @prefet84 @VINCIAutoroutes @A9Trafic — Laurent ESTIVAL (@LAURENTESTIVAL) February 28, 2018

« A 10h30, un camion s’est renversé sur le terre-plein central entre Agde et Sète, bloquant la circulation dans les deux sens », évoque le service de communication de Vinci, contacté par 20 Minutes. « Il y a eu une multitude d’incidents, d’accrochages matériels dus à des pertes de contrôle de véhicules sur la chaussée glissante. Avec ces véhicules en travers de la voie, nous n’étions plus en mesure de maintenir les bonnes conditions d’adhérence. »

[RT/@VINCIAutoroutes] #A9 circulation toujours très délicate entre Orange (n°21) et Narbonne (n°38), les accès à l'autoroute restent interdits, opération de déneigement et salage en cours pic.twitter.com/tZqb2vvxiH pic.twitter.com/vYP6WC7vCy — traficalert méditerranée (@trafic_sud) February 28, 2018

A 11h30, l’accès à l’autoroute a été fermé par interdiction préfectorale. Cette interdiction était toujours en cours à 16h30. Si le nombre de véhicules bloqués n’était pas encore connu, le total cumulé d’embouteillage s’élevait à 8 kilomètres répartis sur plusieurs secteurs entre Nîmes et Béziers. « Une quarantaine de chasse-neiges sont sur place », reprend Laurent Noé de Vinci Autoroutes.

Devant l’ampleur du phénomène, et alors qu’une nouvelle vague neigeuse est attendue en fin d’après-midi, la préfecture de l’Hérault a mis en place une cellule d’information au public. Toute personne souhaitant obtenir des informations sur la situation est appelée à contacter le 0811.006.034.

La neige ce spectacle incroyable de la nature , les éléments qui se dechainent et nous montre a tous... Non en vrai on s'en ballec jpp ça fait 3h que je suis bloqué sur l'#a9 !!!!! pic.twitter.com/mSw1sSEtHz — TheSaltyTV (@TheSaltyTv) February 28, 2018

Le trafic des véhicules de plus de 7,5 tonnes est par ailleurs interdit sur l’ensemble du département, jusqu’à jeudi, 10 heures. Des points d’accueil (gymnases, salles des fêtes…) pour venir en aide aux naufragés de la route ont par ailleurs été ouverts dans différentes communes du département. La préfecture recommande de ne se déplacer qu’en cas d’absolu nécessité, avec l’équipement adéquat.

Suite aux intempéries neigeuses et accidents, l'autoroute #A9 depuis Orange jusqu'à Narbonne dans les 2 sens est fermée par arrêté préfectorale.

Il est demandé à tous les conducteurs et surtout les chauffeurs poids-lourds de différer leurs départs et d'écouter @Radio1077 — Autoroute A9 (@A9Trafic) February 28, 2018

L'aéroport de Montpellier est quant à lui fermé jusqu'à jeudi 10h, a indiqué son directeur sur BFMTV.

A Montpellier, de très nombreux habitants n’avaient pas souvenir d’avoir assisté à un tel épisode neigeux : les palmiers sont revêtus d’un manteau blanc, la place de la Comédie est offerte aux chasse-neiges et aux hommes du groupe Nicollin en train de saler le sol pour éviter les chutes. La circulation y est là aussi catastrophique.

La place de la Comédie sous la neige - Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

C’est également le cas par exemple à Sète, où toute circulation a été interdite par un arrêté municipal, à l’exception des véhicules prioritaires, le temps de procéder au déneigement des voies. Les bus d’Hérault transport ne circulent pas davantage que les bus de ville à Nîmes.

Vigilance orange jusqu’à jeudi

La totalité de département de l’Hérault a été placée en vigilance orange neige et verglas. « Les chutes de neige gagnent progressivement et se généralisent. 1 à 5 cm tient au sol près du littoral et 5 à 10 cm dans l’intérieur avant que le vent marin ne fasse remonter la limite pluie-neige dans l’après-midi de mercredi au-dessus de 100m puis 200/300m en fin d’après-midi », explique Météo France dans son bulletin publié à 13h.

L'Hôtel de Métropole et le quartier d'#Antigone à @montpellier_ sous un joli manteau de neige depuis ce matin. Le Département est en vigilance orange, informez vous sur https://t.co/W66IFYrnVD ! ❄️ #Météo34 #NeigeVerglas @meteofrance pic.twitter.com/xPBpznRNBC — Montpellier3m (@Montpellier3m) February 28, 2018

« En soirée de mercredi et jusqu’en fin de nuit de mercredi à jeudi, sur l’est de l’Hérault, le nord-ouest du Gard et les zones gardoises limitrophes de l’Hérault, la neige se généralise à nouveau jusqu’au littoral. Des cumuls de 3 à 10 cm voire localement 10 à 20 cm tiennent à nouveau au sol sur le proche intérieur. »