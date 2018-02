Montpellier: Sans billet, il menace d'égorger «comme des cochons» les agents de la SNCF

Illustration d'un contrôleur de la SNCF, ici auprès d'un TGV en gare de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Un homme de 20 ans, qui avait grimpé sans billet à bord d’un train entre Toulouse et Montpellier, a été interpellé le week-end dernier, en gare Saint-Roch. Le jeune homme aurait un peu plus tôt bousculé deux agents SNCF qui effectuaient un contrôle, rapporte Métropolitain, avant de fuir et de s’enfermer dans les toilettes d’un wagon.

Impossible de l’en déloger, les contrôleurs ont alors prévenu les policiers, qui ont extirpé le voyageur, qui était dans un état de « surexcitation extrême », de sa cachette.

Examiné par un psychiatre

Les policiers auraient alors été copieusement insultés, les agents SNCF menacés. « Je vous retrouverais, je vous égorgerais tous comme des cochons », aurait-il hurlé.

Le voyageur sans billet a été placé en garde à vue. Tenant des propos incohérents, il a été examiné par un expert psychiatre, mais il n’a pas été interné en hôpital spécialisé.