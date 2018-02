VIDÉO. Montpellier : On a testé «Old School Musical», le jeu de rythme à l'ancienne de la Switch

Old School Musical, développé par La Moutarde. — La Moutarde.

« Old School Musical » est un jeu de rythme qui rend hommage aux jeux rétro.

Le titre est développé par le studio montpelliérain La Moutarde.

La sortie est prévue au mois d’avril sur PC et Switch.

Les amateurs de rétrogaming, qui ont grandi avec les consoles 8 et 16 bits, vont particulièrement adorer : le studio montpelliérain La Moutarde sortira en avril Old School Musical, l’un des jeux vidéo indépendants les plus attendus de l’année.

Une aventure musicale déjantée où les joueurs devront avoir le rythme dans la peau pour aider les héros, Tib et Rob, à venir à bout d’une vingtaine de niveaux, inspirés des univers de Mortal Kombat, Zelda, ou des célèbres space opera qui ont marqué l’histoire des jeux vidéo. Leur objectif : débusquer la source du bug qui paralyse leur monde.

Le jeu Old School Musical s'inspire de plein de jeux, ici, de Zelda. - La Moutarde

Le jeu Old School Musical - La Moutarde

« Allez, on s’éclate ! »

« Plus jeune, j’ai été bercé par des jeux mythiques sur Megadrive ou Game Boy, confie François Bertrand, développeur et fondateur du studio montpelliérain. On a voulu retrouver l’esthétique auditive et visuelle de cet âge d’or. On n’a pas raisonné en termes de rentabilité, on s’est juste dit "Allez, on s’éclate !" » En témoigne le déjà culte Game over du jeu, qui donne à voir un monsieur au torse velu se dandiner dans des couleurs psychédéliques. « Il a accepté de faire ça pour un kebab ! », sourit le développeur.

Côte gameplay, on a testé, et le jeu est vraiment fun. Des consignes apparaissent à l’écran, et le joueur doit presser dans le bon timing les boutons ou les gâchettes qu’il faut pour avancer dans le niveau. Et à deux, c’est encore mieux. Avec à chaque fois, des thèmes sonores qui donnent l’impression de sortir tout droit du ventre de la Super Nes.

Le jeu doit sortir sur PC, et sur Switch. « La première fois que l’on voit son jeu tourner sur la console de Nintendo, ça fait drôle, confie François Bertrand. On se revoit gamin ! »

Le site officiel du jeu, c’est ici.