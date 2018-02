Occitanie: Popeyes, le fast-food préféré de Beyoncé, débarque en France avec son poulet frit

ECONOMIE La chaîne de restauration rapide américaine a ouvert deux restaurants, à Montpellier et Toulouse...

L'enseigne Popeyes à Montpellier. — N. Bonzom / Maxele Presse

Popeyes est une enseigne américaine de fast-food née en 1972.

Elle a ouvert ses premiers restaurants en Europe de l'ouest en Occitanie.

La marque compte ouvrir 800 établissements dans les dix prochaines années.

C’est vrai que l’on serait tenté de prononcer « popèye », comme le célèbre marin aux muscles saillants. Mais il faut prononcer « pop-aille-zzz ». Avec la langue entre les dents.

« C’est comme cela que l’on dit aux États-Unis. Peut-être qu’en France, on dira autrement ! Ce sont les Français qui décideront ! », glisse Bernard Loïc, le président de Lodarest, l’heureux franchisé chargé de l’expansion de Popeyes dans l’Hexagone.

« Le marché français a un énorme potentiel pour nous »

Popeyes, c’est une enseigne américaine de fast-food née en 1972 à la Nouvelle-Orléans, très populaire outre-Atlantique. Malgré ses quelque 2.700 restaurants aux quatre coins du monde, la marque, dont Beyoncé raffole, n’avait jamais mis le pied en Europe de l’ouest. C’est désormais chose faite, et c’est la France qui a la primeur de son poulet frit : après l’ouverture d’un premier restaurant à Roques-sur-Garonne, près de Toulouse, Popeyes a ouvert un autre établissement, ce lundi, sur la place de la Comédie, à Montpellier, sous le Gaumont, là où Quick a régné pendant de longues années.

>> A lire aussi : Quick retrouve un nouveau souffle grâce au halal

« En termes de restauration rapide, Montpellier est l’une des villes en France où le chiffre d’affaires par établissement est le plus important », explique Bernard Loïc, qui s’installe à quelques mètres à peine de McDonald’s. « Et puis nous avons craqué sur ce lieu. Mais la région Occitanie est un premier pas, le marché français a un énorme potentiel pour nous… Nous souhaitons ouvrir 800 restaurants dans les dix prochaines années. »

Le Popeyes de Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

Du poulet… breton !

Le retour en France de Burger King, qui a levé les foules il y a quelques années, a joué dans le choix de Popeyes de cibler, d’abord, le pays de Molière. « Oui, cela a fait partie de notre réflexion. Mais cela faisait très longtemps que nous y pensions… »

>> A lire aussi : Le burger « aux panisses » passe sur le gril du brevet

Ici, on mange du poulet. Comme à KFC, oui. Mais c’est différent, assure-t-on. Popeyes, c’est le goût. « Certains l’ont dit avant, c’est vrai », sourit Bernard Loïc. A Roques-sur-Garonne, comme à Montpellier, on « cuisine » du poulet frais, jamais surgelé nous dit-on, et certifié « volaille française ». « A 99 %, il s’agit de poulet français, 1 % seulement vient d’ailleurs en Europe. En ce qui concerne la volaille française, elle vient de Bretagne. »

Ouverture de #Popeyes #montpellier#opening#france#2018 @popeyes_france A post shared by Imad (@made_in_marseille13) on Feb 12, 2018 at 8:42am PST

« C’est super bon ! »

A déguster en pièces, épicées ou pas, ou en burger, cajun, cheesy ou encore curry. Les amateurs de fast-food seront loin d’être déçus : c’est bon, avouons-le. Avec une offre toute particulière, adaptée aux frenchies qui ne font décidément jamais rien comme les autres, faites de wraps ou de salades. Quant aux frites, elles sont particulièrement étonnantes. D’ici deux mois, le poisson et les fruits de mer devraient rejoindre le menu.

>> A lire aussi : Le Top 5 des meilleurs restos de burgers à Montpellier (histoire d'oublier un peu Burger King)

Et comme quand « BK » est arrivée en France, l’engouement est fort. Quelques heures avant l’ouverture, ce lundi, la file d’attente grossissait à vue d’œil, sur la place de la Comédie, à Montpellier. « Même pendant le chantier, les gens passaient, regardaient par les fenêtres, se demandaient ce que c’était, quand cela ouvrait », témoigne Benjamin Ribéry, l’un des cinquante employés embauchés par le restaurant héraultais.

Parmi les impatients, il y a ceux qui ont entendu parler du poulet frit de Popeyes, d’autres qui viennent par simple curiosité. « On est passé devant, on s’est dit qu’on allait tester », souligne un étudiant. « Moi, on m’a dit que c’était comme KFC, mais en mieux », reprend Yann, qui a fait partie des tout premiers clients montpelliérains ce lundi. Ilyes, lui, vient de Boston. Alors, Popeyes, il connaît. « C’est super bon ! », lâche-t-il, impatient de faire découvrir l’enseigne à ses amis. D’ici la fin de l’année, dix nouveaux restaurants ouvriront en France, avec 40 à 70 personnes embauchées à chaque fois. Dont un deuxième dans la périphérie de Montpellier, dans les quatre à cinq mois, un autre au nord de Toulouse.