Palavas-les-Flots: A vos poêlons, un collectif organise une raclette géante sur la plage

Voilà une idée insolite qui devrait en séduire plus d’un : le collectif montpelliérain Nouvelle Guinguette organise une raclette géante les pieds dans le sable le 18 mars prochain. La « Tropical raclette », prévue entre 12h et 18h, aura lieu sur la plage de Palavas-les-Flots, sur la rive gauche.

Une raclette en musique

Sur de grandes tables dressées pour l’occasion, les amoureux de fromage fondu pourront s’adonner à leur passion, avec ou sans appareil à raclette. L’immense plateau de fromages sera préparé par une fromagerie du coin, et les végétariens ne seront pas en reste, puisque le collectif a prévu une version « végé » de sa raclette XXL.

S’il est possible de réserver son billet à l’avance (18 à 20 euros, 10 pour les enfants), on peut aussi venir à l’improviste, et profiter du bar à raclette, en front de mer, face à l’hôtel de ville. Côté ambiance, DJ, fanfare et transats sont au programme. Sea, sex et raclette.