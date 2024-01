L’armée américaine a voulu éteindre une « menace immédiate ». C’est la quatrième fois en moins d’une semaine qu’elle frappe les Houthis sur leur territoire au Yémen. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Etats-Unis ont visé 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s’en prennent depuis des semaines au trafic maritime, selon le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom).

Ces frappes américaines, dans un Proche-Orient qui s’approche d’un embrasement régional, sont intervenues quelques heures après que Washington a de nouveau qualifié d’entité « terroriste » les rebelles yéménites qui poursuivent leurs attaques de navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Selon la chaîne des rebelles al-Masirah, les frappes nocturnes ont visé « les gouvernorats d’Hodeida, Taëz, Dhamar, Al-Bayda et Saada ».

Protéger les navires marchands

« Ces missiles sur des pas de tir représentaient une menace immédiate pour les navires marchands et les bâtiments de l’US Navy dans la région et auraient pu être lancés à n’importe quel moment, ce qui a déclenché l’intervention des forces américaines pour exercer leur droit et leur obligation inhérents à se défendre », a ajouté le commandement américain. « Nous allons poursuivre nos activités pour protéger la vie des marins innocents » a ajouté le commandant du Centcom, Michael Erik Kurilla, cité dans le communiqué.

Un responsable des Houthis a de son côté déclaré à al-Masirah que son groupe allait « continuer à cibler les navires qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée, quelles que soient les agressions américano-britanniques pour tenter de nous en empêcher ».