C’est une première pour la marine française. Elle a effectué dimanche un tir de missiles sol-air en autodéfense Aster 15 en mer Rouge pour abattre des drones qui se dirigeaient droit sur elle, a appris l’AFP auprès d’une source militaire ayant requis l’anonymat. La frégate multimissions (Fremm) Languedoc est déployée en mer Rouge pour une mission nationale de sécurité maritime.

Ces drones provenaient du nord du Yémen, sous contrôle de rebelles Houthis qui menacent de perturber cette voie maritime dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. « Nous condamnons toutes les atteintes à la liberté de navigation », indique le Quai d’Orsay dans un communiqué, qui assure suivre « de très près l’évolution de la situation en mer Rouge et dans la zone du détroit de Bab el Mandeb », une voie navigable stratégique reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.

Multiplication des attaques

D’après l’état-major français, « l’interception et la destruction de ces deux menaces caractérisées » ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 110 kilomètres des côtes yéménites, à la hauteur de Hodeida, port du nord du Yémen sous contrôle des rebelles Houthis.

« Cette attaque s’inscrit dans un contexte de multiplication des attaques et actes de piraterie en mer Rouge par les Houthis yéménites, qui constituent une hausse très préoccupante des atteintes à la liberté de navigation dans cette zone », selon le ministère français des Affaires étrangères. « Nous réitérons notre appel aux Houthis à cesser immédiatement les attaques sur les civils et les menaces à la liberté de circulation et de navigation », poursuit-il.

La semaine dernière, les Houthis avaient attaqué deux navires au large des côtes yéménites, dont un battant pavillon des Bahamas, affirmant qu’ils appartenaient à des Israéliens. Un destroyer américain avait également abattu trois drones en portant assistance à des navires commerciaux en mer Rouge visés par des attaques depuis le Yémen, selon Washington. Le 19 novembre, les Houthis se sont emparés du navire marchand Galaxy Leader qui appartient à une société britannique, elle-même propriété d’un homme d’affaires israélien.