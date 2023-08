Les Yéménites peuvent souffler. L’opération de transbordement des cargaisons de pétrole du super pétrolier Safer, qui menaçait de se couler au large des côtes du Yémen, s’est déroulée avec succès. La France s’est félicitée ce samedi d’avoir participé à cette opération qui a permis d’empêcher une marée noire.

« La France, qui a soutenu cette opération et a contribué à son financement avec 3,3 millions d’euros, salue les efforts des Nations Unies et la mobilisation de nombreux pays pour mener à bien ce plan de sauvetage complexe qui s’est achevé le 11 août et a permis d’éviter une catastrophe écologique, humanitaire et économique en mer Rouge », a ainsi déclaré la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Un million de barils de brut transvasé

Les opérations de pompage pour transférer plus d’un million de barils de brut d’un pétrolier délabré au large du Yémen en guerre, dans le but d’éviter une marée noire, avaient débuté fin juillet selon l’ONU.

Une marée noire aurait fait des ravages sur la faune et la flore, les villages de pêcheurs et les ports essentiels du Yémen. Elle aurait perturbé le trafic maritime international entre le détroit de Bab al-Mandeb et le canal de Suez, qui mène à la Méditerranée.

Une fois ce pompage terminé, la question de la propriété de cet or noir se pose, car la rivalité entre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales appuyées par l’Arabie saoudite continue de faire rage, même si les combats ont largement diminué sur le terrain.

« La France rappelle son soutien à l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Yémen afin de parvenir à un règlement politique du conflit, seul à même d’améliorer durablement la vie des Yéménites et de contribuer à la sécurité régionale », a ajouté la porte-parole.