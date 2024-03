« Je pense que ça clarifiera » les positions, a dit le chef de l’Etat à quelques journalistes mardi en marge d’un déplacement à Prague. « C’est un moment de vérité », abonde son entourage. Plus de détails dans cet article.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson est en déplacement à Washington, où le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit recevoir officiellement les documents de ratification. Cette dernière avait été obtenue de haute lutte après de longues négociations avec certains membres de l’Alliance, principalement la Hongrie et la Turquie. Le drapeau bleu et jaune suédois doit être hissé lundi devant le siège bruxellois de l’Otan.

Après deux siècles de neutralité puis de non-alignement militaire et deux années de tractations, la Suède devient officiellement ce jeudi le 32e membre de l’Otan, une étape majeure pour un pays qui se gardait jusque-là de provoquer l’ire de Moscou.

Wang Yi a par ailleurs rejeté l’idée que Pékin constituait une menace pour l’ordre mondial. « Face à un environnement international instable et complexe, la Chine sera résolument une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde », a-t-il souligné.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a dénoncé ce jeudi devant la presse le comportement des Etats-Unis et loué le partenariat Pékin-Moscou. Le diplomate a fustigé les multiples tentatives américaines d’exercer une « pression » sur Pékin et a dénoncé « la volonté de blâmer la Chine sous n’importe quel prétexte », qui « a atteint un niveau inimaginable ».

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit. Ce jeudi, la classe politique a RDV à l’Élysée. A partir de 10h30, Emmanuel Macron va en effet recevoir les chefs de parti pour évoquer la guerre entre Kiev et Moscou et alors que les oppositions fustigent les propos du chef de l’Etat sur l’éventualité d’un envoi de troupes en Ukraine.