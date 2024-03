Une jeune militaire au sourire ultra-bright supplément yeux maquillés enfile sa tenue toute proprette, entourée de soldats affichant, eux aussi, leur vingtaine triomphante, leur joie enfantine et leurs vêtements soignés. Loin des horreurs du front, de Marioupol ou des bombardements nocturnes, la une du nouveau numéro de Vogue Ukraine dénote. Pour 420 hryvnia (environ dix euros), vous pouvez depuis cette semaine consulter plusieurs pages d’hyper-esthétisation de l’armée de Kiev, semblant soudainement plus préparée à un défilé de mode qu’au champ de bataille.

« La banalisation de la guerre est déjà tragique en soi, alors sa glamorisation peut sembler encore plus dérangeante », reconnaît Moïra Cristescu, créatrice de mode de la marque éponyme. Elle nuance toutefois : « il apparaît hyperfacile pour nous, Européens loin des horreurs, de juger avec nos gros sabots la communication ukrainienne autour du conflit. »

L'une des publications du magazine « Vogue Ukraine » sur Instagram - Instagram Vogue Ukraine

Communication objectivement efficace, puisque s’il est trop tôt pour connaître le succès du magazine [sorti ce lundi], le post Instagram dédié à la une cumule, lui, déjà les plus de 42.000 vues. Ceci quand les autres photos du compte qui n’évoquent pas la guerre en Ukraine peinent à dépasser le millier.

« Le choquant, ce serait que Vogue ne traite pas du conflit »

« Ce qui serait choquant, ce serait que ''Vogue Ukraine'' ne traite pas du conflit. Un magazine, même de mode, n’est pas déconnecté de la réalité et de la vie de ses lecteurs. Il ne peut vivre dans un monde imaginaire de licorne », estime Carine Mamou, alors que Kiev et Moscou s’affrontent sur le terrain depuis plus de deux ans.

Et cette une de Vogue n’a rien de nouveau, renseigne encore la cofondatrice de l’agence Fashion Light Up et ancienne directrice marketing de grandes enseignes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les magazines modes ne se sont pas tenus éloignés de l’inévitable conflit. Marie-Claire notamment proposait, au-delà des tendances, des conseils de cuisine et d’entretiens spécialement prévus pour faire face aux pénuries en France.

Vous avez dit glamorisation ? - Instagram/Vogue Ukraine

Plus marquant encore, l’une des journalistes de Vogue sauce britannique, Lee Miller, fut l’une des seules correspondantes de guerre femme du conflit (cinq en tout et pour tout). Après insistance de sa part, le magazine publia ses photos, notamment des camps de concentration. Elle a notamment composé l’un des clichés les plus célèbres de l’histoire, lorsqu’elle pose en train de se laver dans la baignoire d’Adolf Hitler.

Le « kaki Zelensky » et la « communication de guerre »

Si les photos présentées cette semaine par Vogue n’auront probablement pas la portée de celles de Lee Miller, la mode et la guerre ne sont donc pas deux mondes nécessairement opposés. « Le tee-shirt vert kaki de Volodymyr Zelensky, devenu un incontournable et un symbole de résistance est un bon exemple, illustre Moïra Cristescu. L’esthétisation compte dans un conflit et dans une communication de guerre. »

Alors qu’importe si, vu de Paris, cette couverture de magazine peut sembler un poil « too much » : « la population ukrainienne a envie – et a besoin – de voir leurs leaders forts, beaux, fringants, et pas complètement à terre », conclut la créatrice de mode. « S’il est normal que ''Vogue'' aborde le conflit, ce n’est pas un magazine d’actualité froide non plus, il y a une ligne éditoriale à respecter, abonde Carine Mamou. Prendre la guerre du côté esthétique, c’est à la fois contribuer au rêve que doivent incarner les marques et la mode, et composer avec la réalité qui s’impose. Cette une semble la bonne manière de concilier les deux. »