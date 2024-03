Garry Kasparov ciblé par le Kremlin au 742e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La chasse au Garry Kasparov est ouverte. L’opposant en exil, ancien champion d’échecs, a été placé sur la liste des personnes « terroristes et extrémistes », selon une notice du service russe des renseignements financiers. « Un honneur qui dit plus de choses sur le régime fasciste de Poutine que sur moi », a réagi l’intéressé sur son compte X.

« L’extrémisme dans la défense de la liberté n’est pas un vice ; la modération dans la recherche de la justice n’est pas une vertu ! », a-t-il ajouté, citant une phrase de l’homme politique américain Barry Goldwater.

Né en 1963 en Azerbaïdjan, Garry Kasparov, 60 ans, a été l’un des plus grands joueurs d’échecs de l’histoire avant de devenir un opposant farouche à Vladimir Poutine. En 2013, craignant des poursuites judiciaires, il a quitté la Russie et vit désormais aux Etats-Unis, d’où il continue à dénoncer le pouvoir russe et sa campagne militaire en Ukraine.

Le chiffre du jour

Sept. C’est le nombre d’années de prison auxquelles a été condamné un journaliste et blogueur russe, simplement pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Le tribunal de Korolev, une petite ville à six kilomètres au nord-est de Moscou, a reconnu Roman Ivanov, 51 ans, coupable de « diffusion de fausses informations » sur l’armée russe dans trois messages parus sur les réseaux sociaux. Au cours de son procès, le journaliste, arrêté en avril 2023, a plaidé non coupable, estimant que son procès s’inscrivait dans le cadre de la « répression » des voix critiques du Kremlin. « Je veux demander pardon à tous les Ukrainiens à qui notre pays a causé du chagrin », a-t-il aussi déclaré face aux juges. Et d’ajouter : « Le journalisme n’existe plus en Russie. »

La déclaration du jour

« À la toute fin [de la visite], nous avons entendu le son des sirènes antiaériennes et des explosions tout près de nous. Nous n’avons pas eu le temps de nous mettre à l’abri. » »

Visite mouvementée pour le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à Odessa ce mercredi. Alors qu’il était en déplacement dans ce grand port du sud de l’Ukraine avec Volodymyr Zelensky, les forces russes ont bombardé la ville, faisant cinq morts. « Une expérience impressionnante » pour Kyriakos Mitsotakis qui a ajouté plus tard, lors d’une conférence de presse conjointe : « Nous comprenons que cette guerre touche tout le monde […] Elle n’épargne personne. »

La tendance du jour

La guerre des drones se poursuit. Une offensive ukrainienne menée par ces aéronefs légers a touché un dépôt pétrolier dans la région frontalière de Koursk. « Une attaque de drone ukrainien dans le district de Jeleznogorskiï a provoqué aujourd’hui un incendie dans un dépôt de carburant et de lubrifiants », a confirmé mercredi sur Telegram le gouverneur de la région russe de Koursk, Roman Starovoït. « Un réservoir de carburant est en feu, il n’y a pas de victimes », a-t-il ajouté.

De son côté, l’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir fait face à une attaque nocturne de drones russes. « Les forces d’occupation ont attaqué avec cinq missiles guidés S-300 […] et 42 "Shahed" », a indiqué l’armée de l’air en faisant référence aux drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou. La défense antiaérienne a abattu 38 drones, a-t-elle précisé, sans évoquer la destruction de missiles.

Une frappe a notamment touché la ville de Soumy (nord-est) où sept personnes ont été blessées, dont un garçon de 10 ans, selon le bureau du procureur général. Un homme de 70 ans a par ailleurs été tué lors d’un bombardement mercredi matin sur un village dans la région de Kharkiv (est), a rapporté son gouverneur Oleg Sinegubov.