«A la suite de l’attaque de drones maritimes Magura V5, le navire russe Projet 22160 Sergei Kotov a subi des dommages à l’arrière, à tribord et à bâbord », précise le département du renseignement militaire ukrainien (GUR) sur Telegram.

Les frappes ont provoqué un incendie rapidement circonscrit et ont endommagé des lignes à haute tension, privant d’électricité la gare de Glouchkovo et le village de Koulbaki situé à proximité, selon la même source

Le président de la République française va devoir préciser son soutien à une initiative tchèque en vue d’acheter des munitions non européennes pour l’Ukraine. Sa prise de parole sera d’autant plus scrutée que le chef de l’Etat avait divisé lorsqu’il avait annoncé son intention d’envoyer des troupes occidentales dans ce pays en guerre.

A un moment où Emmanuel Macron semble de plus en plus vouloir imposer son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec la Russie, il va rencontrer son homologue Petr Pavel avec lequel il va donner une conférence de presse en début d’après-midi.