Odessa endeuillée et Berlin embarrassée au 739e jour de guerre

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel du week-end.

Le fait du jour

La Russie a frappé samedi la ville portuaire d’Odessa, sur la mer Noire, touchant notamment un immeuble d’habitation de neuf étages. Le dernier bilan de cette frappe est de 10 morts, après que les secours ont retrouvé les corps d’une femme et d’un nourrisson dimanche, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Les secours ukrainiens ont confirmé ce bilan de dix morts, précisant que le bébé avait « huit mois ». La mère et le bébé « ont été retrouvés serrés l’un contre l’autre », ont-ils écrit sur Telegram. Ils ont également affirmé que les travaux pour « déblayer » les lieux où s’est en partie effondré cet immeuble étaient toujours « en cours ».

Le chiffre du jour

471.000. Soit la coupe volontaire de production de barils de pétrole qu’appliquera la Russie par jour à la fin du deuxième trimestre. Une décision prise « en coordination » avec les autres pays de l’Opep pour « soutenir » les cours mondiaux. La Russie mettra en œuvre une réduction volontaire « supplémentaire » de sa production de 350.000 barils par jour en avril, 400.000 en mai et 471.000 en juin, a indiqué le vice-Premier ministre russe en charge de l’Energie, Alexandre Novak, cité dans un communiqué.

La Russie, pilier de l’alliance des pays exportateurs de pétrole, assume ces derniers mois une politique visant à enrayer la chute des cours. Car malgré une part moins importante dans le budget fédéral qu’avant le conflit en Ukraine, la manne financière issue de la vente des hydrocarbures reste essentielle pour Moscou au moment où son économie est tournée vers l’effort de guerre pour soutenir son assaut militaire chez son voisin.

La phrase du jour

« Il s’agit simplement d’utiliser cet enregistrement pour déstabiliser l’Allemagne. » »

Le ministre allemand de la Défense a accusé dimanche le président russe Vladimir Poutine de chercher à « déstabiliser » le pays, à la suite de la diffusion depuis la Russie d’échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d’armes à l’Ukraine. Un enregistrement audio d’une réunion en visioconférence d’officiers de hauts rangs avait été diffusé vendredi sur les réseaux sociaux depuis la Russie.

Dans cette conversation, les participants parlent notamment de l’hypothèse de la livraison à Kiev de missiles de longue portée Taurus, de fabrication allemande, de ce qui serait nécessaire pour permettre aux forces ukrainiennes de les utiliser et de leur impact éventuel. Le ministère allemand de la Défense a confirmé samedi que l’enregistrement était authentique, et qu’il avait été « intercepté ».

La tendance du jour

Samedi, Volodymyr Zelensky a fustigé dans son allocution quotidienne la « terreur » russe qui « vise exclusivement à détruire des vies, à intimider » après la frappe sur Odessa, et demandé la livraison de systèmes de défense antiaérienne. « Le retard dans la fourniture d’armes à l’Ukraine, de systèmes de défense aérienne pour la protection de notre peuple conduit, malheureusement, à de telles pertes. L’Ukraine ne demande rien de plus que ce qui est nécessaire pour protéger la vie », a souligné le président ukrainien.

Après plus de deux ans de guerre, le dirigeant ukrainien exhorte quotidiennement ses alliés occidentaux à livrer l’assistance militaire plus rapidement, réclamant notamment des munitions, davantage de systèmes de défense aérienne et des avions de combat. Or, l’aide américaine est toujours bloquée au Congrès du fait de l’opposition entre républicains et démocrates, et les Européens, dont les capacités de production sont limitées, tardent à livrer les obus promis ces derniers mois.