Guerre en Ukraine EN DIRECT : Alexeï Navalny enterré à Moscou ce vendredi…

Un ressortissant russe a plaidé jeudi coupable dans une affaire d’exportation illégale vers la Russie de matériel électronique à possible usage militaire, en violation des sanctions prises après l’invasion de l’Ukraine, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Arrêté en septembre 2023, Maxim Marchenko, 51 ans, citoyen russe résidant à Hong Kong, a plaidé coupable de blanchiment et de contrebande, deux chefs d’accusation passibles respectivement de peines maximales de 20 et dix ans de prison, a précisé le ministère. L’audience de prononcé de sa peine devant un juge fédéral de New York a été fixée au 29 mai.

Le réseau organisé à partir de Hong Kong par Maxim Marchenko et deux complices russes non identifiés a « frauduleusement acquis auprès de fournisseurs américains de grandes quantités d’équipements microélectroniques à double usage civil et militaire au profit de destinataires en Russie », selon un communiqué du ministère. Il s’agit plus particulièrement de « mini-écrans » Oled (diode électroluminescente organique), susceptibles d’être utilisés notamment pour des viseurs de fusils de précision et des lunettes de vision nocturne, selon le texte.