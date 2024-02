Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine va prononcer son discours à …

Des centaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées de novembre 2013 jusqu’en février 2014 afin de protester contre la décision du président prorusse Viktor Ianoukovytch de suspendre un accord d’association entre Kiev et l’Union européenne. Un évènement qui constitue « un tournant qui a totalement changé le cours de l’histoire du pays ». Pour en savoir plus, c’est ici :

Sur son téléphone portable, Oleksandre a toujours des images de ces mois chaotiques en Ukraine, quand il était encore un artiste aux idéaux pacifistes, il y a dix ans. On le voit sur le Maïdan, la place centrale de Kiev, au milieu de pneus enflammés et de panaches de fumée, aux côtés de manifestants affrontant la police antiémeute armée, pour réclamer une intégration européenne plus forte.

Ces manifestations ont changé son pays comme sa propre vie : une décennie plus tard, il lutte contre l’invasion russe dans l’est de l’Ukraine, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour beaucoup de ceux qui se battent aujourd’hui sur le front, comme ce médecin militaire de 45 ans, la bataille pour la survie de l’Ukraine a débuté dès 2013, quand les dirigeants de l’époque ont rejeté un accord d’association avec l’Europe, déclenchant les manifestations sur Maïdan.