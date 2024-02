La France peut-elle vraiment envoyer des troupes en Ukraine ?

Menace en l’air ? Afin d’obtenir l'« indispensable » défaite de la Russie en Ukraine, Emmanuel Macron a assuré lundi que « tout est possible si c’est utile pour atteindre notre objectif ». Parmi ces options, l’envoi « assumé » de troupes occidentales au sol a été abordé par le président français, déclenchant de vives réactions dans la classe politique tricolore, et au-delà.

Le Kremlin a ainsi prévenu : « Ce n’est absolument pas dans l’intérêt de ces pays. Ils doivent en être conscients. » Montrer les dents n’est-il justement pas le but derrière la déclaration d’Emmanuel Macron ? « Le président français installe un discours de fermeté face à la Russie », estime en effet Olivier Kempf, directeur du cabinet statistique la Vigie et chercheur associé à la Fondation de recherche stratégique (FRS).

Dans quels cadres légaux pourrait s’organiser une intervention au sol ?

La France et les 27 chefs d’Etat réunis à Paris lundi ont bien trouvé un consensus pour soutenir l’Ukraine sur cinq terrains d’action, dont la cyberdéfense ou la coproduction d’armement. Mais l’envoi de troupes occidentales « n’est pas du tout d’actualité pour l’instant », a tenu à tempérer le chef d’Etat suédois. Paris insiste affirmant via Gabriel Attal qu'« on ne peut rien exclure ». Aucune indication n’a toutefois été évoquée concernant le cadre légal de cette participation active au conflit.

Cet envoi de troupes pourrait se faire dans un cadre bilatéral. « La France, ou n’importe quel pays, pourrait répondre à une éventuelle demande de l’Ukraine et envoyer ses propres troupes », explique Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien et stratégiste. Cette aide pourrait également prendre la forme de forces multinationales réunies en bataillons, comme c’est le cas par exemple dans les Pays baltes. L’Otan pourrait également donner un cadre légal à l’intervention, mais « obtenir l’unanimité des membres paraît très improbable », estime Olivier Kempf. Alors même si la France « pourrait, juridiquement, envoyer des troupes au sol, politiquement elle ne peut pas le faire seule, à la fois sur la scène politique intérieure que sur la scène européenne », tranche le chercheur associé à la FRS.

Quelles formes pourrait-elle prendre ?

Par ailleurs, terme employé est assez vague pour englober différentes formes d’interventions, graduées. Il y a au premier niveau « une aide clandestine, discrète, non-avouée » de forces spéciales ou de services de renseignement, explique Michel Goya. Au niveau supérieur, c’est l’envoi « de formateurs, instructeurs spécialisés, qui viennent aider à l’arrière au déminage, sans combattre, sans verser le sang de l’ennemi », poursuit-il. C’est cette éventualité qui a été abordée par Paris. Le déminage, la cyberdéfense ou « la production d’armes […] sur le territoire ukrainien […] pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance », a ainsi précisé le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné.

L’envoi d’unités d’appui, donc d’artillerie, ou de combat (infanterie), c’est le stade suivant. « On peut imaginer par exemple la mise en place d’une ligne rouge avec des forces sur place, si la ligne est franchie par l’ennemi, vous entrez en guerre, c’est une manière de sanctuariser une zone », développe Michel Goya. Cette étape est la dernière avant l’ultime palier : frapper les forces russes. « Il n’en est pas question, personne ne veut en arriver là face à une puissance nucléaire », pondère l’historien. D’autant que depuis deux ans, les Occidentaux « ne cessent d’exclure la cobelligérance dans cette guerre », appuie encore Olivier Kempf. Paris a d’ailleurs précisé ce mardi que cet envoi ne franchirait pas ce seuil.

Pourquoi une telle annonce alors qu’elle semble très peu probable ?

Le contexte joue pour beaucoup. D’un côté, on assiste à « une radicalisation du pouvoir russe, la mobilisation de la société en plus de succès militaires sur le terrain », note Michel Goya. Moscou a d’ailleurs revendiqué mardi la prise d’un village près d’Advïika. De l’autre côté de l’Atlantique, « les Etats-Unis apparaissent de moins en moins comme un allié aussi fiable qu’on pouvait l’imaginer », ajoute l’ancien colonel évoquant ainsi les blocages sur le vote d’une nouvelle enveloppe d’aide à l’Ukraine et le spectre d’une réélection de Donald Trump en 2024.

Alors, il faut remobiliser les esprits européens, remotiver l’aide à l’Ukraine. Pour Olivier Kempf, la réponse d’Emmanuel Macron est une « rhétorique stratégique qui a pour but de rehausser le rapport de force et installer une dissuasion conventionnelle » et d’installer le vrai débat : « que faut-il faire si on n’y va pas ? »