Guerre en Ukraine EN DIRECT : « On ne peut rien exclure dans une guerre», i…

Interrogé par RTL sur la guerre en Ukraine et les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes, Gabriel Attal a adopté la même ligne. « On ne peut rien exclure dans une guerre » qui se tient « au coeur de l'Europe ». Peu après, le Premier ministre a précisé: « La question c'est de savoir si on accepte la perspective que la Russie puisse gagner cette guerre. On ne peut pas accepter qu'un pays autoritaire s'empare d'un pays démocratique. Derrière l'Ukraine, c'est nous. Je ne veux pas que ma génération, les générations qui viennent grandissent dans un monde de menaces. »