La guerre en Ukraine ou la crise humanitaire dans la bande de Gaza mettent une nouvelle fois en lumière l’impuissance du conseil de sécurité de l’ONU. Créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour préserver une certaine stabilité et assurer la paix dans le monde, son rôle et son utilité son remis en question depuis des années.

Son secrétaire général, Antonio Guterres, a estimé lundi que son « manque d’unité » sur les deux principaux conflits du moment « mine » sa crédibilité et son « autorité ». De quoi se poser une question simple mais aux réponses plus complexes : à quoi sert encore le Conseil de sécurité de l’ONU ?

L’importance de la discussion

Le Conseil de sécurité n’est toutefois pas totalement inutile. Il reste le premier forum de discussions où les Etats du monde entier discutent et permet d’asseoir la Chine, la Russie et les Etats-Unis à la même table. « Ils discutent, et c’est mieux que rien, sans ça, ça serait l’anarchie totale », souligne Fanny Badache, chercheuse en sciences politiques et relations internationales à l’université de Genève.

« Le Conseil de sécurité, et plus largement l’ONU, reste indispensable pour s’efforcer de régler les conflits actuels », relève également Chloé Maurel, historienne spécialiste de l’ONU et membre du Collège académique de l’Association française pour les Nations unies, qui rappelle que le conseil de Sécurité de l’ONU et son Assemblée générale « sont des lieux où des diplomates et dirigeants de tous les pays peuvent se rencontrer et dialoguer, prononcer des discours et négocier collectivement en vue de trouver des solutions pacifiques aux conflits en cours ».

Sans oublier les missions des casques bleus comme en République démocratique du Congo ou en Centrafrique. Depuis le départ de la mission onusienne du Mali, on voit d’ailleurs les crimes contre les civils ont augmenté, tout comme le nombre d’attentats perpétrés par les groupes djihadistes.

L’immobilisme du droit de véto

Ce qui pêche, c’est le droit de véto. Cinq pays membres, la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, siègent de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations unies en plus de dix membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Être membre permanent confère un droit de veto qui empêche le vote d’une résolution comme le 21 février dernier quand un projet exigeant « un cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza a été rejeté par les Etats-Unis. Le troisième véto américain depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Déjà en 2022, la Russie avait empêché le Conseil de sécurité de réagir face à son invasion de l’Ukraine.

« Le droit de veto est une entorse au caractère démocratique de l’ONU » et « une disposition anachronique », estime ainsi Chloé Maurel. Elle ajoute que « la Chine et la Russie, Etats non démocratiques, bloquent et paralysent l’action de l’ONU avec leurs vétos répétés ». Depuis 1946, la Russie a utilisé 152 fois au total son droit de veto, « soit presque autant que les quatre autres membres du Conseil de sécurité réunis », insiste l’historienne.

Des décisions non contraignantes

Par ailleurs, le vote d’une résolution par tous les membres du Conseil de sécurité, son application n’est pas automatique puisqu’elle n’est pas contraignante. « Le Conseil de sécurité est une organisation interétatique, ce sont les Etats qui décident à la fin, il ne s’agit pas d’une institution supranationale comme l’Union européenne par exemple », explique Fanny Badache. Le public attend alors peut-être trop de l’ONU, lui octroie un pouvoir qu’elle n’a pas dans les faits. « L’ONU ne pourra jamais aller au-delà de la volonté d’un Etat, et encore moins de celle de grands pays comme la Russie ou les Etats-Unis », abonde Fanny Badache.

Censée être garante de la paix et du respect des principes du droit international, plusieurs échecs dans le passé ont bien prouvé qu’elle n’était pas toute-puissante. L’exemple de l’invasion de l’Ukraine par la Russie est criant, mais le problème n’est pas récent puisqu’on peut également citer l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, qui n’avaient pas pris la peine de soumettre leur ambition au Conseil de sécurité, alors qu’elle était contraire au droit international.

L’impossible réforme

« L’ONU n’est sûrement plus adaptée au XXIe siècle », constate alors Fanny Badache. Comment la mettre à jour pour répondre aux besoins du monde actuel ? « Il faut supprimer le droit de veto, et élargir le Conseil de sécurité à de nouveaux Etats comme membres permanents, comme l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Brésil, l’Inde, le Japon… », répond Chloé Maurel. C’est en effet ce que propose la France afin « d’améliorer sa représentativité et l’efficacité de son travail », développe la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York.

Un changement qui semble pourtant impossible. « Cela fait longtemps qu’on en parle, mais il n’y a jamais eu d’accord pour réformer le Conseil de sécurité, il y a trop d’intérêts en jeu », pointe ainsi Fanny Badache.

En effet, pourquoi la Russie accepterait par exemple de changer des règles qui aujourd’hui lui permettent d’agir comme elle le souhaite sans être autrement inquiétée ? « Dans le contexte actuel je ne vois pas de réforme forte qui aurait un impact sur son efficacité », tranche ainsi la chercheuse. Dans un monde où le poids d’autres puissances rivalise de plus en plus avec celui de l’Occident, l’ONU « n’est plus l’acteur principal vers lequel on se tourne pour résoudre un conflit », ajoute Fanny Badache.