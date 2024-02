11h48 La moitié des armes occidentales promises sont livrées en retard, selon un ministre ukrainien

La moitié des armes occidentales promises à l'Ukraine sont livrées avec du retard, a déclaré dimanche le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov. « A l'heure actuelle, un engagement n'est pas synonyme de livraison, 50% de (ces) engagements ne sont pas livrés dans les temps », a déclaré le ministre lors d'un forum consacré au deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.

11h37 Le président biélorusse annonce se représenter en 2025 le jour des législatives

Le président de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, a dit dimanche qu’il se présenterait à sa propre succession l’année prochaine, une annonce faite le jour de législatives qualifiées de simulacre d’élections par une opposition en exil et exsangue après des années de répression. Après sa réélection décriée en 2020, le dirigeant biélorusse a réprimé des manifestations d’opposition sans précédent, jetant des centaines de gens en prison et forçant des milliers à l’exil. « Dites-leur à tous que je vais me présenter » en 2025, a dit, après avoir voté, celui qui est aux commandes du pays depuis 1994, selon la chaîne Telegram gérée par son équipe. Aucune opposition n’a pu participer aux législatives de dimanche. Ses dirigeants en exil ont appelé la population à boycotter le vote.

11h16 Rishi Sunak plaide pour la saisie des avoirs russe gelés

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé dimanche les Occidentaux être « plus audacieux » en saisissant les avoirs russes gelés pour les redistribuer à l’Ukraine, et plaidé pour l’envoi dans un premier temps à Kiev des intérêts issus de ces actifs. « Nous devons être plus audacieux en saisissant les centaines de milliards d’actifs russes gelés », a écrit le chef du gouvernement britannique dans une tribune publiée par le Sunday Times à l’occasion du deuxième anniversaire de l’invasion russe. « Cela commence par prendre les milliards d’intérêts que génèrent ces actifs et les envoyer en Ukraine », fait valoir Rishi Sunak. « Et ensuite, avec le G7, nous devons trouver des moyens légaux de saisir les actifs eux-mêmes et envoyer également ces fonds à l’Ukraine », a-t-il ajouté. « Quel hommage ce serait au combat d’Alexeï Navalny de demander des comptes à l’Etat russe pour ses actes », a-t-il ajouté en référence à l’opposant récemment décédé dans une prison de l’Arctique russe.

09h46 Plus d’exil au Sri Lanka pour Russes et Ukrainiens

Destination prisée par les deux camps depuis le début de la guerre, le Sri Lanka a indiqué ce matin qu’il n’accorderait plus de visa longue durée aux Ukrainiens et aux Russes. Le commissaire général à l’immigration Harsha Ilukpitiya, fixant la date limite pour les départs au 7 mars. « La situation des vols est désormais normalisée et ils n’ont aucune difficulté à rentrer chez eux ». Plus de 288.000 Russes et près de 20.000 Ukrainiens ont visité le Sri Lanka ces deux dernières années, selon les chiffres officiels. Il n’y a pas de statistiques qui dénombrent ceux qui sont restés plus longtemps que le visa touristique habituel de 30 jours.

8h50 Des milliers de personnes manifestent en France pour l’Ukraine

Deux ans après l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Moscou, des milliers de personnes ont manifesté samedi en France pour marquer leur soutien à Kiev. A Paris et dans une dizaine d’autres villes françaises, des Ukrainiens, des Français, souvent enroulés dans le drapeau jaune et bleu de l’Ukraine, se sont rassemblés pour dire leur solidarité mais aussi leur inquiétude au moment où les forces de Kiev, en manque d’armes et de munitions, sont dans une position très difficile face aux troupes russes. Dans la capitale, quelques milliers de personnes ont marché entre les places de la République et de la Bastille, dans un calme imposant, parfois rompu par des « Poutine assassin ! » « Russie hors d’Ukraine ! ». Parmi les manifestants, quelques opposants russes de l’association Russie Libertés, et des élus, comme le sénateur écologiste Yannick Jadot. A Marseille, ville jumelée avec le grand port ukrainien d’Odessa, entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville et ont observé une minute de silence.

8h40 Le G7 promet que le « coût de la guerre » va croître pour Moscou

Le G7 a promis samedi de « faire monter le coût de la guerre » en Ukraine à Moscou, à l'issue d'un sommet virtuel où Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à livrer leur aide militaire à « temps » à son pays affaibli à l'aube d'une troisième année de guerre. Les alliés de Kiev ont aussi dénoncé l'aide apporté par Téhéran, Pékin et Pyongyang à Moscou, et promis d'« agir contre les acteurs tiers qui soutiennent matériellement la guerre de la Russie ».

