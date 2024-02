Nouvelles sanctions américaines au 730e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté vendredi l’appel du comité olympique russe, qui contestait sa suspension décidée mi-octobre par le Comité international olympique (CIO). Ce dernier entend ainsi sanctionner le placement sous l’autorité de l’instance russe des organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, situées en Ukraine occupée.

La juridiction basée à Lausanne indique par ailleurs que sa décision est, à son niveau, « définitive et contraignante » mais qu’elle peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal fédéral suisse. Le TAS « a depuis longtemps perdu son objectivité pour tout ce qui concerne la Russie », a fustigé le comité olympique russe, évoquant une « discrimination sportive à l’encontre des Russes qui a atteint des proportions sans précédent ».

Le chiffre du jour

3. C’est le nombre de responsables russes visés par des sanctions américaines en réponse à la mort d’Alexeï Navalny. Mais ils ne sont pas les seuls puisque le Trésor et le département d’Etat ont ciblé plus de 500 individus et organisations dans respectivement 11 et 26 pays (dont la Chine et l’Allemagne), bloquant leurs avoirs aux Etats-Unis et restreignant leur accès aux visas. « Si Poutine ne paye pas le prix de la mort et de la destruction qu’il répand, il continuera », a commenté ce vendredi Joe Biden, dans un communiqué.

La déclaration du jour

« Un enquêteur a appelé la mère d’Alexeï [Navalny] et lui a posé un ultimatum. Soit elle accepte un enterrement secret dans les trois heures, sans adieu public, soit Alexeï sera enterré dans la colonie [pénitentiaire]. » »

Kira Iarmich, la porte-parole du défunt opposant a dénoncé ce vendredi sur X le chantage imposé par les autorités russes à Lioudmila Navalnaïa. « Elle refuse de négocier avec le Comité d’enquête car ils ne sont pas habilités à décider quand et comment son fils sera enterré », a ajouté Kira Iarmich. Elle affirme que la mère d’Alexeï Navalny continue à demander aux autorités de remettre le corps de son fils et d’autoriser des funérailles publiques.

La tendance du jour

A la veille des deux ans du début de l’invasion russe, les Occidentaux ont tenu à montrer qu’ils étaient derrière l’Ukraine malgré les difficultés sur la ligne de front. « Plus que jamais, nous restons unis et fidèles à notre promesse de soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire », ont ainsi écrit dans une tribune commune la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. L’UE poursuivra son soutien « politique, militaire, financier, économique, diplomatique et humanitaire », ont-ils assuré.

Peu de temps après, c’est Joe Biden qui a lancé lors d’une allocution à la Maison Blanche : « Nous ne pouvons pas tourner le dos maintenant », car Vladimir Poutine « compte là-dessus ». « L’Histoire nous observe, l’horloge tourne », a estimé vendredi le président américain, exhortant le Congrès à adopter l’aide à Kiev de 60 milliards de dollars « pour prouver qu’on peut compter sur l’Amérique ».

Prenant acte, Volodymyr Zelensky a de son côté appelé à hater la livraison d’armes. « La chose la plus importante est de débloquer le ciel. La défense aérienne et les […] avions y contribueront », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Lviv. « Ce qui est important, c’est que toutes les décisions [sur les livraisons d’aide] soient prises à temps. Je pense que c’est la priorité », a ajouté le président ukrainien.