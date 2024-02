Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

La mère d’Alexeï Navalny a affirmé jeudi qu’elle avait pu voir le corps de son fils, mais a accusé les autorités russes d’exercer contre elle un « chantage ». « Ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m’emmener aux confins d’un cimetière, près d’une tombe fraîche, et me dire "ci-gît ton fils". Je ne suis pas d’accord avec cela », a déclaré Lioudmila Navalnaïa, dans une vidéo diffusée jeudi par l’équipe de l’opposant.

Lioudmila Navalnaïa a indiqué avoir été conduite à la morgue et pu voir la dépouille. Elle dit aussi se trouver à Salekhard, la capitale du district de Iamalo-Nénétsie, région du Grand Nord où est mort officiellement en détention Alexeï Navalny le 16 février. Selon sa mère, les enquêteurs ont déjà établi la cause du décès, « et tous les documents juridiques et médicaux sont prêts ». D’après l’équipe de l’opposant, la cause du décès est inscrite comme étant « naturelle ».

« J’enregistre cette vidéo parce qu’ils ont commencé à me menacer. En me regardant dans les yeux, ils disent que si je refuse des funérailles secrètes, ils feront quelque chose de son corps. L’enquêteur […] m’a dit ouvertement "Le temps joue contre vous, le cadavre se décompose" », a raconté la mère de l’opposant.

Le chiffre du jour

10.000. C’est le nombre de soldats ukrainiens formés par l’armée française depuis le début de la guerre, a indiqué ce jeudi le gouvernement. Ces formations, dispensées « soit en France soit en Pologne », ont porté sur le maniement d’équipements particuliers, tels que les canons français Caesar, des techniques spécifiques (déminage, secourisme tactique), ainsi que sur des savoir-faire plus généraux d’entraînement en combat interarmes, a précisé le ministère.

La déclaration du jour

« Il y a bien ce salopard cinglé qu’est Poutine, et d’autres, et il faut toujours s’inquiéter d’une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l’humanité c’est le changement climatique. » »

Joe Biden s’est lâché lors d’une rencontre à San Francisco avec des donateurs du Parti démocrate. Ces trois dernières années, le président américain a successivement traité son homologue russe de « tueur », « criminel de guerre » puis de « boucher » et enfin de « tyran ». Mais cette fois-ci, Joe Biden a utilisé les trois lettres « SOB », un raccourci pour « son of a bitch », insulte traduisible en français par « salopard », « connard », voire « fils de pute ». Evidemment, ça n’a pas du tout plus au Kremlin. « C’est une immense honte pour […] les Etats-Unis. Si le président d’un tel pays utilise un tel lexique, c’est forcément honteux », a ainsi répondu son porte-parole Dmitri Peskov.

La tendance du jour

Il n’y a pas de guerre heureuse. C’est toujours un drame, comme actuellement en Ukraine. Ce qu’a confirmé, sans ambages, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk : « L’invasion massive de l’Ukraine par la Fédération de Russie a eu un coût humain terrifiant, infligeant d’immenses souffrances à des millions de civils. »

La mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU) a ainsi été en mesure de confirmer la mort de 10.582 civils liée au conflit et de dénombrer pas loin de 20.000 civils blessés. Sans compter que plus de 14 millions de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine, dont près de 6,5 millions sont encore réfugiées à l’étranger, a ajouté l’ONU.

Ces chiffres dramatiques n’ont pas découragé l’armée russe de poursuivre son offensive. Et dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a assuré ce jeudi que l’armée s’était emparée du village de Pobeda, non loin de la ville détruite de Mariïnka, elle-même située près de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Dans le même temps, l’armée ukrainienne a affirmé « avoir tué ou grièvement blessé » une soixantaine de soldats russes en frappant un terrain d’entraînement dans la partie occupée de la région de Kherson.