Après deux ans de guerre, Kiev plus médiatisé que Gaza

«Sur les 20 JT analysés, seulement 29 secondes de temps d’antenne ont été consacrées à Gaza et au sort des Palestiniens. » Ce constat, dressé par la doctorante en sociologie des médias, Célia Chirol, sur son blog A la TV sur ma TV, porte sur une étude des journaux télévisés de TF1, France 2 et M6 du 8 au 14 janvier 2024. Deux évènements auraient pourtant dû attirer l’attention des médias à ces dates : les « 100 jours » depuis l’attaque du Hamas et le procès d’Israël, accusé de « génocide » à Gaza par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, procès qui fera « 0 seconde de temps d’antenne ».

L’étude de Célia Chirol, qu’elle étaye à nouveau entre le 5 et le 8 février, à l’occasion de l’hommage aux victimes françaises du 7 octobre est ensuite poursuivie du 4 au15 février par le média Arrêt sur images. Pendant ces différents laps de temps, si le déséquilibre entre le traitement médiatique du sort des Palestiniens et celui des Israéliens est à chaque fois souligné, on observe aussi la faible couverture globale du conflit lors de ce rendez-vous quotidien pour des millions de Français. La guerre d’Israël contre le Hamas occupe moins l’antenne que le « nouveau clip de Jennifer Lopez » et un « changement de recette du bonbon Carambar » cumulés précise Célia Chirol sur son blog.

Deux guerres, deux traitements

Moins de quatre mois après l’attaque du Hamas le 7 octobre, le conflit tombe dans l’angle mort de l’actualité internationale. En revanche, une autre guerre, commencée il y a déjà deux ans, occupe toujours le premier plan : Kiev contre Moscou. Le 16 février, Volodymyr Zelensky est venu à Paris signer un accord de sécurité. La troisième visite en France du président ukrainien en deux ans et une énième occasion de demander des armes et de l’aide financière. Pourtant, plus de 50 journalistes étaient présents pour assister à son arrivée à l’Elysée. Des médias appartenant au même groupe, comme Quotidien et LCI, avaient envoyé plusieurs équipes. De La Croix à RTL en passant par 20 Minutes, l’évènement était immanquable. Loin de la lassitude crainte par le président ukrainien.

Plusieurs rédactions ont fait le choix de moins traiter la guerre entre Israël et le Hamas pour maintenir des moyens sur celle qui se joue à l’est de l’Europe. Le mercredi 21 février, Le Monde a ainsi ouvert un live dédié à la guerre en Ukraine, comme chaque jour, mais pas sur le conflit au Proche-Orient. « C’est inédit comme mode de traitement », analyse le sociologue des médias Jean-Marie Charon. Un choix qu’a aussi fait 20 Minutes, qui avait lancé son live bien avant le 24 février 2022 et le début de « l’opération militaire russe » en Ulkraine.

« Historiquement, 20 Minutes a toujours été présent sur l’actualité internationale. Dès le début des conflits, nous avons ouvert des lives pour permettre à nos lecteurs d’avoir accès à l’information en temps réel », explique la directrice de la rédaction de 20 Minutes, Fanny Annoot-Oualia. Mais « au fil du temps, le live Israël-Hamas est devenu répétitif et il y avait moins d’infos à transmettre. Nous avons donc arrêté le live le 12 janvier dernier. Cela ne veut pas dire que nous ne traitons plus le sujet, nous continuons à écrire des articles et à suivre l’évolution quotidiennement », mais les forces vives du média ont été réorientées.

« On a l’impression que le public se lasse »

Du 7 octobre au 31 décembre 2023, 20 Minutes avait ainsi rédigé 451 articles sur la guerre Israël-Hamas, un chiffre tombé à 120 entre le 1er janvier et le 21 février 2024. Alors que sur ces deux périodes, le nombre d’articles consacrés à l’Ukraine est sensiblement le même (143 contre 140). Et l’effet de lassitude concernant le conflit israélo-palestinien est parfaitement visible au niveau de l’audience : les lecteurs ont sensiblement reporté leur temps d’attention d’une guerre à l’autre.

Courbes comparées des recherches sur la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien sur Google Trends, en date du 21 février 2024. - 20 Minutes

« Les médias sont comme les gens ordinaires : on a les clés de lecture pour comprendre la guerre en Ukraine, moins sur le conflit israélo-palestinien », estime Dominique Wolton, directeur de recherches au CNRS et spécialiste des médias. « C’est plus facile de parler de l’Ukraine, il y a une vision dichotomique » qui permet de mieux identifier agressé et agresseur, ajoute-t-il. Une vision manichéenne impossible à calquer sur le conflit Israël-Hamas. « On ne sait pas quel est le camp le plus violent, on touche vite au sujet de l’antisémitisme… C’est un sujet sur lequel on va sur la pointe des pieds », abonde Dominique Wolton.

Et puis, au-delà de la loi « mort-kilomètre », la guerre en Ukraine et le danger que représente Vladimir Poutine pour l’UE rapprochent, selon notre expert, « les Européens entre eux », et les Ukrainiens avec. Ceci sans compter que « les dirigeants des partis politiques sont plus portés à se positionner sur l’Ukraine que sur Israël, car après pas mal de maladresses au début, tout le monde a retiré ses billes car il n’y a pas grand-chose à gagner », pointe Jean-Marie Charon. Qui ajoute : « à partir du moment où la situation n’évolue pas, on a l’impression que le public se lasse. »

Pourtant « ce phénomène de lassitude n’existe pas avec la guerre en Ukraine », précise-t-il encore. Ce conflit, s’il connaît peu d’avancées au niveau du front, maintient « une indécision » sur l’armée qui prend le dessus et un suspense « sur l’aide américaine » par exemple, en plus de « l’arrière-plan hypothétique d’un conflit européen ». Le public est maintenu en haleine et il redemande de l’info. Rédacteur en chef du service international du Figaro, Patrick Saint-Paul a aussi observé un « intérêt fort après le 7 octobre » sur Israël. Un « effet de sidération », après lequel « l’intérêt est retombé ». « C’est la même chose sur l’Ukraine », selon lui, à la différence que l’intérêt s’est étiré sur toute « la première année de la guerre ». « Les lecteurs reviennent quand il y a quelque chose de fort à raconter, mais sinon il y a une lassitude ».

Sur le site du "Figaro", les articles sur la guerre en Ukraine sont plébiscités. - Capture d'écran du site figaro.fr / 20 Minutes

Sur Google Trends, les recherches concernant la guerre en Ukraine sont rapidement repassées devant celles sur le conflit israélo-palestinien. Et au sein de la rubrique « International » du Figaro, trois des quatre articles les plus lus ce mercredi portaient sur le conflit entre Kiev et Moscou. La guerre entre Israël et le Hamas disparaît, elle, parfois des homes pages. Sur le site du Parisien, seul un encart lui est dédié, sous les faits divers. L’actu au Proche-Orient était aussi introuvable parmi les 18 articles mis en avant par Le Monde l’après-midi du 21 février.

« Les rédactions sont tenues à l’écart »

Un même récit des deux conflits serait-il impossible ? Depuis Gaza, des vidéos sont pourtant mises en ligne chaque jour. « C’est la première fois dans toute l’histoire qu’un massacre a lieu avec autant de documents filmés et diffusés en direct », appuie Célia Chirol. « Il y a 30.000 morts à Gaza, quand est-ce qu’on va avoir une indignation internationale ? », s’émeut alors Dominique Wolton. Le chiffre des civils morts est donné quotidiennement, certes par le ministère de la Santé du Hamas, mais estimé fiable y compris par les renseignements israéliens. Mais « les rédactions sont tenues à l’écart », admet Jean-Marie Charon.

A l’inverse, Kiev recherche l’attention des médias occidentaux. « En Ukraine, on peut aller sur le front, pas à Gaza. On peut avoir des témoignages par téléphone, mais ça manque de vécu, de couleurs, de tout ce qui fait la force d’un reportage », confirme Patrick Saint-Paul. Témoignages, images, documentation, suivi des actions en justice… Les médias ont pu couvrir le massacre de Boutcha ou la destruction de Marioupol pendant des jours, voire des semaines.

L’Etat-major ukrainien donne des informations régulièrement et ouvre ses portes aux journalistes envoyés sur le terrain, comme à ceux du Parisien récemment ou à 20 Minutes l’an dernier. Accès au terrain, demande du public, clarté des enjeux… Détourner les yeux de Gaza pour les poser sur l’Ukraine devient dès lors très tentant.