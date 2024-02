Privée d’eau à l’aéroport de Rome à cause de son passeport russe

Du racisme anti-russe en Italie ? Une Russe a diffusé une vidéo dans laquelle elle raconte qu’on a refusé dimanche dernier de lui vendre une bouteille d’eau à l’aéroport romain de Fiumicino au prétexte de sa nationalité. Anna Larina est traductrice et professeure de russe résidant en Italie depuis dix ans.

« Je suis à l’aéroport de Fiumicino et ici, ils ne m’ont pas vendu une bouteille d’eau, au prétexte qu’ils ne me vendront rien d’autre parce que j’ai un passeport russe et parce que la Russie a déclenché la guerre il y a deux ans », s’indigne-t-elle, dans un italien parfait, dans cette vidéo postée aussitôt après les faits sur YouTube et Instagram. Elle a été visualisée près de 900.000 fois.

Mesures disciplinaires

Anna Larina a d’ores et déjà reçu les excuses de la société gestionnaire de l’aéroport. « Chère Anna, nous sommes consternés et désolés », a écrit Aeroporti di Roma (ADR) dans un post. La chaîne de magasins Aelia, dont dépend l’enseigne ayant refusé de lui vendre de l’eau, s’est elle aussi « sincèrement excusée » sur X.

« Nous prenons toutes les mesures disciplinaires opportunes concernant les employés impliqués et nous poursuivons de nouvelles campagnes de sensibilisation de notre personnel (…) en accord avec les valeurs de notre société, qui condamne et rejette sans exception toute forme de discrimination », ajoute le groupe.