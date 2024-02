Les Européens pessimistes au 728e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Les Européens pessimistes sur les chances de l’Ukraine de gagner la guerre. D’après un sondage dans douze pays de l’UE, publié mercredi pour le groupe de réflexion Conseil européen pour les relations internationales (ECFR), seules 10 % des quelque 17.000 personnes interrogées prévoient une victoire de l’Ukraine sur le terrain. Quelque 20 % anticipent celle de la Russie, tandis que 37 % estiment que la guerre se finira par une forme de « compromis » entre les deux pays.

Les plus optimistes sur les chances de victoire de l’Ukraine sont la Pologne, la Suède et le Portugal, les plus pessimistes étant la Grèce, la Hongrie et l’Italie. Quelque 31 % des sondés estiment que l’Europe doit aider l’Ukraine à récupérer ses territoires occupés par la Russie, tandis que 41 % sont favorables à ce que l’Europe pousse l’Ukraine à négocier un accord de paix avec la Russie.

Le chiffre du jour

45.000. C’est a minima le nombre de soldats russes tués depuis le début de la guerre selon les estimations du site russe Mediazona et du service russe de la BBC. Le décompte, qui court du 24 février 2022 au 20 février 2024, ne se veut pas exhaustif, mais les deux médias disent avoir identifié 45.123 soldats russes tués en exploitant des sources libres d’accès comme des avis de décès, des communiqués d’autorités locales ou encore des nécrologies. Les médias soulignent que le bilan réel est certainement bien plus lourd. Il pourrait être deux fois plus élevé, avance le service russe de la BBC. Le dernier bilan officiel russe remonte à septembre 2022, lorsque le ministre de la Défense Sergueï Choïgou avait admis la mort de 5.937 militaires russes.

La déclaration du jour

« Les dirigeants militaires et politiques du pays agresseur ont annoncé la prise de la tête de pont sur la rive gauche du fleuve Dniepr. Nous disons officiellement que cette information est fausse. » »

L’armée ukrainienne a démenti mercredi avoir perdu le contrôle de sa tête de pont de Krynky sur la rive occupée du Dniepr. La veille, Vladimir Poutine et son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, avaient affirmé avoir repris le contrôle du village de Krynky, où l’armée ukrainienne est parvenue à établir des positions pendant l’été 2023 dans des conditions particulièrement difficiles, en particulier en raison de la présence de marécages et de la traversée du fleuve sous les tirs.

La tendance du jour

L’éternel sujet des céréales ukrainiennes était à l’agenda de Bruxelles ce mercredi. Et les Etats membres de l’UE se sont mis d’accord sur la reconduction, à partir de juin, de l’exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes, assorties de « mécanismes de sauvegarde » renforcés pour limiter leur impact et répondre aux récentes manifestations d’agriculteurs.

Dans le même temps et sur le même sujet, Volodymyr Zelensky, a appelé à des pourparlers entre son gouvernement et celui de la Pologne pour résoudre le blocage de leur frontière commune par des agriculteurs polonais en colère. « J’ai demandé à notre gouvernement de se rendre à la frontière entre nos deux pays dès que possible, d’ici au 24 février », a-t-il déclaré dans une vidéo, demandant au Premier ministre polonais Donald Tusk de faire de même. Selon le président ukrainien, « seul Moscou se réjouit » de ces tensions entre les deux pays alliés.