Les humanitaires français ciblés au 727e jour de la guerre en Ukraine

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Les deux humanitaires français tués début février ont été victimes d’une « attaque délibérée », a affirmé mardi l’ONG suisse pour laquelle ils travaillaient. L’équipe de six collaborateurs de l’Entraide protestante suisse (Eper, Heks en allemand) a été attaquée alors qu’elle était en mission pour évaluer la situation humanitaire dans la région entourant la ville de Beryslav, près de la ligne de front. Deux membres du personnel de l’ONG, deux Français, ont perdu la vie, et quatre autres, trois Français et un Ukrainien, ont été blessés.

Une enquête interne de l’ONG se basant sur les déclarations des personnes directement impliquées et touchées, et sur celles d’autres témoins, montre qu’il s’agissait d’une « attaque délibérée » menée par des drones. Les humanitaires voyageaient dans deux 4x4 blancs, munis du logo de l’ONG sur les portes et le capot, ainsi que de symboles « No weapons » (pas d’armes). Ils ont été attaqués alors qu’ils sortaient de Beryslav. Un véhicule a été touché et les occupants de l’autre véhicule se sont arrêtés pour assister leurs collègues. D’autres frappes de drones ont suivi, blessant les six collaborateurs et causant des blessures mortelles à Guennadi Guermanovitch (coordinateur senior de la sécurité) et Adrien Pajol (chargé de programmes itinérant), tous deux de nationalité française, indique l’ONG.

En France, le parquet antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête après la mort des deux humanitaires français. Cette enquête est ouverte pour crimes de guerre et atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international humanitaire notamment.

Le chiffre du jour

84. C’est le nombre d’attaques enregistrées en 24 heures par l’état-major ukrainien, dans son compte rendu matinal mardi. Ce dernier assure que toutes ont été « repoussées » par l’armée ukrainienne. Ces attaques interviennent dans la foulée de la prise samedi par les forces de Moscou de la ville d’Avdiïvka, dans la région de Donetsk. « La situation est extrêmement difficile en plusieurs points de la ligne de front, où les troupes russes ont concentré un maximum de réserves », a reconnu lundi soir Volodymyr Zelensky. Et ce mardi, Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense russe a assuré à Vladimir Poutine que les forces russes avaient repris la localité de Krynky, tête de pont que l’Ukraine avait bâtie à grand-peine durant l’été 2023 sur la rive occupée du Dniepr.

La déclaration du jour

« Ce traître et criminel était devenu un cadavre moral dès le moment où il a planifié son abject et terrible crime. » »

Sergueï Narychkine, le directeur du service des renseignements extérieurs russes (SVR), n’a pas caché sa joie au moment de l’annonce de la mort en Espagne d’un pilote d’hélicoptère de l’armée russe ayant fait défection pour l’Ukraine. Il n’a toutefois pas confirmé, ni infirmé, une implication de la Russie dans cette mort supposée. Le pilote en question, Maxime Kouzminov, avait déserté en août 2023 à bord d’un hélicoptère Mi-8 de l’armée russe, en signe d’opposition au conflit en Ukraine, et rallié le territoire sous contrôle ukrainien. Lundi, des médias espagnols ont affirmé qu’il avait été retrouvé mort, tué par balles, dans la localité de Villajoyosa (sud-est). Les autorités locales ont affirmé y avoir trouvé récemment un corps, mais n’ont pas encore confirmé son identité.

La tendance du jour

Le feuilleton du devenir de la dépouille d’Alexeï Navalny se poursuit. Ce mardi, c’est sa mère qui a appelé Vladimir Poutine à lui remettre « sans délai » le corps de son fils. Depuis sa mort dans une prison de l’Arctique annoncée vendredi 16 février, la mère et un avocat d’Alexeï Navalny cherchent en effet en vain à accéder à sa dépouille. Mais, selon l’équipe de l’opposant, les enquêteurs russes ont affirmé qu’ils ne rendraient pas son corps avant au moins 14 jours afin de mener une « expertise ».

Dans une vidéo publiée mardi, sa mère Lioudmila Navalnaïa s’est donc adressée directement au président russe pour obtenir gain de cause. « J’en appelle à vous, Vladimir Poutine, la solution à ce problème ne dépend que de vous. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande que le corps d’Alexeï soit rendu sans délai afin que je puisse l’enterrer de façon humaine », a-t-elle déclaré, filmée à proximité de la colonie pénitentiaire où est décédé son fils.

Le Kremlin n’avait pas réagi dans l’immédiat. En revanche, il a rejeté mardi les accusations de la veuve d’Alexeï Navalny, qui a affirmé la veille que le président russe avait fait tuer en prison son mari. « Il s’agit d’accusations grossières et totalement infondées contre le chef de l’Etat russe, mais étant donné que Ioulia Navalnaïa est devenue veuve il y a quelques jours, je ne ferai pas de commentaire », a répondu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.